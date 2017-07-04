استضافت الاعلامية المصرية لميس الحديدي, الكاتب الكويتية المعروف عنه تأييده لاجراءات دول الحصار ضد قطر ورئيس ترير جريدة السياسة الكويتية أحمد الجار الله, للحديث عن الازمة الخليجية, زاعما أن الكويت ستنضم إلى الدول العربية المقاطعة لقطر في حال رفضت الأخيرة قائمة المطالب المقدمة من دول المقاطعة، مشيراً إلى أن الكويت توسطت في إرسال الرد القطري إلى دول المقاطعة الأربع، كما أن وزير الخارجية الكويتي سيلحق اجتماع الدول يوم الأربعاء المقبل.

جاءت تصريحات الجار الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة”، الذي تقدمه الإعلامية المصرية لميس الحديدي، عبر فضائية سي بي سي، وأضاف خلال تصريحاته أن النظام القطري ليس أمامه سوى الموافقة على جميع المطالب المقدمة، وذلك بفضل الأدلة التي قدمتها السعودية لدى واشنطن وكل الدول الأوروبية، واصفاً تصريحات وزير الدفاع القطري بـ “غير الموزونة”، والتي يريد بها إيصال رسالة لشعبه أنهم غير متأثرين بما يحدث، ولكن الحقيقة تقول إنهم تأثروا بالفعل.

وألمح الكاتب الصحفي الكويتي إلى أنه يتم حاليا بحث مطلب أو اثنين منهم غلق قناة الجزيرة، مستنكرًا كيف أن القطريين يرون استقلالية قناة الجزيرة، في حين أن ما تبثه القناة عبر شاشتها يثبت عكس ذلك. !!

ورأى الجار الله أن زيارة وزير الثقافة القطري لقبر الخميني يعتبر استفزازا لمشاعر العرب، مشيرًا في السياق ذاته إلى أن رفض قطر للمطالب يعني استمرار عزلها، والعزل سيجعلها دولة مارقة مثل إيران.

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