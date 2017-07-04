في مؤتمر صحفي عالمي عقدته صباح الثلاثاء، أعلنت شركة للبترول (أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال)، عن عزمها زيادة الانتاج من من 77 إلى 100 مليون طن سنويا.

 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سعد شريدة الكعبي، إن الشركة لن تتأثر بالعقوبات التي فرضتها 4 دول عربية حتى لو دام مدة طويلة، موضحا أن زيادة إنتاج ستتم من خلال مضاعفة حجم مشروع تطوير من .

 

وفي رسالة لها بعدا سياسيا موجهة للإمارات، أعلن “الكعبي” أن الشركة لن نقطع الغاز عن أي دولة وإنتاج البلاد من جميع حقولها سيصل إلى نحو 6 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا.

 

وأوضح أن إنتاج قطر الكلي من جميع حقولها سيصل إلى نحو 6 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً، من بينها مليون برميل من حقل الشمال.

 

وكشف عن أن الشركة تخطط لقيادة وفق استراتيجية واضحة لفترات طويلة، كما أن التوسعات في مشاريع الشركة ستستمر من 5 إلى 7 سنوات.

 

يشار إلى أن تأتي ضمن قائمة الدول التي تمدها قطر بالغاز، حيث هناك خط أنابيب تحت سطح البحر، تديره شركة “دولفين للطاقة”، يمتد على مسافة 364 كيلومتراً من راس لفان في قطر إلى في الإمارات، وما بعدها إلى عمان.

ويحمل خط الأنابيب ذلك نحو ملياري قدم مكعب من الغاز يومياً، وأغلب تلك الكمية تلبي نحو 30 في المائة من احتياجات الإمارات من الطاقة.

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