أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت، الثلاثاء، صاروخاً بالستياً سقط في بحر اليابان، بينما قالت طوكيو إن الصاروخ قد يكون سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وقال الجيش في بيان إن “الصاروخ البالستي غير المحدد” أُطلق من موقع قريب من بانغيون في مقاطعة بيونغان الشمالية، الواقعة في غربي كوريا الشمالية، وسقط في بحر الشمال، التسمية الكورية لبحر اليابان.

من جهته قال متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية لوكالة فرانس برس، إن الصاروخ الكوري الشمالي قد يكون سقط في المنطقة الاقتصادية اليابانية الخالصة، أي على بُعد أقل من 200 ميل بحري من سواحل الأرخبيل.

وفي تغريدة على تويتر بعد ساعات من إطلاق الصاروخ، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب “من الصعب الاعتقاد بأن اليابان ستُطيق هذا أكثر من ذلك”.

وأضاف “ربما ستضغط الصين بقوة على كوريا الشمالية وتُنهي هذا الهراء للأبد”.

ويأتي إطلاق الصاروخ كاستفزاز من قبل شبه الجزيرة الكورية، حيث صادف ذلك اليوم الذي تحتفل فيه الولايات المتحدة بعيدها الوطني، وبُعيد أيام من القمة الأميركية-الكورية الجنوبية التي عُقدت في واشنطن، وتباحث خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الكوري الجنوبي الجديد مون جاي-إن في التهديدات الكورية الشمالية.

وخلال القمة دعا ترامب إلى “رد حازم” على نظام بيونغ يانغ، مؤكداً أن “فترة الصبر الاستراتيجي مع النظام الكوري الشمالي انتهت. بكل صراحة، لقد نفد الصبر”.

وتُبدي الإدارة الأميركية تبرُّما متزايداً إزاء النظام الكوري الشمالي، الذي نفَّذ سلسلة تجارب صاروخية في الأشهر الأخيرة.

وتنشر واشنطن التي تضمن أمن كوريا الجنوبية، أكثر من 28 ألف جندي في البلاد للتصدي لخطر جارتها الشيوعية في الشمال، التي تكثِّف تجاربها الصاروخية، وأنجرت خمس تجارب منذ تنصيب مون، في 10 مايو/أيار.

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