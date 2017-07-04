وطن (ترجمة خاصة) – نجا أربعةُ أشخاص “رجل وسيدة وأم ورضيعها” من موتٍ محقق تحت عجلات شاحنة ضخمة، في أحد شوارع مدينة “روستوف” شمال العاصمة الروسية موسكو.

وأظهر مقطع فيديو، الأشخاص الأربعة ومن بينهم الأمّ التي كانت تدفع عربةً بها رضيعها، وهم يهمّون بقطع خط المُشاة في الشارع، قبل أن تُباغتهم شاحنة ضخمة، كانت تسيرُ بسرعة كبيرة، حيث نجا الجميع من حادث دهس مروّع في اللحظة الأخيرة.

وأطلق سائقُ مركبةٍ توقفت قبل خط المُشاة بقليل بوق مركبته لتحذير الرجل والسيدتين من الشاحنة.

وقد تمت مشاركة فيديو وثق ما جرى على نطاق واسع في روسيا، حيث قال الكثيرون إن السائق غير مسؤول.

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