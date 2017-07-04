وطن (ترجمة خاصة) – أدّى حدوثُ خطأ غير متوقع لشابٍ في أحد المهرجانات في منطقة “كيميروفو -Kemerovo” في روسيا، خلال استعراضه بالنار والبنزين، إلى نهايةٍ صادمة لذلك الشاب.

فبينما كان يستعرض الشاب وسط حشدٍ من المتفرّجين، بوضع البنزين في فمه ونفثه ليخرج على شكلِ كتلةٍ من اللهب، اندلعت النيرانُ في فمه؛ نتيجةً لخطأ غير مقصود منه، وسقط على الأرض.

وأصيب الجمهور بالصدمة التي بدت واضحةً بصرخاتهم، بينما هبّ بعضهم لإخماد النيران التي اندلعت في فم الشاب، قبل أن يُنقل إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

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