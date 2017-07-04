حول العالم، هناك عادات غريبة جداً مُرتبطة بالجنس والزواج، يُعتبر بعضها صادمٌ ومقزز!.

فالنساء في شرق افريقيا وفي قبائل الهنود البيرويين يقومون بأبشع طريقةٍ يمكن تخيلها لمنع ممارسة العلاقة الحميمة قبل الزواج معتقديم انهم بذلك يحافظون على نسائهم وبناتهم، وذلك عن طريق اغلاق العضو الأنثويّ بإخاطته بخيطٍ سميك مع الإبقاء على فتحةٍ صغيرة للبول ودم الحيض فقط، وذلك بهدف عدم ممارسة الفتاة للجنس قبل الزواج.

أما في كمبوديا، فهناك غرف خاصة صغيرة بُنيت خصيصاً من أجل ممارسة الفتيات الصغيرات للجنس، بحيث يُمضين ليلةً كاملة في التجربة لإيجاد الشريك المُناسب، خاصة وأن الطلاق ممنوعُ قانونياً لديهم.

ولدى المجتمعات العرقيّة في “التبت ونيبال”، تعتبر ظاهرة تعدد الزوجات أمراً طبيعياً فلديهم كذلك ما يُسمّى بمشاركة الزوجات، حيث يمكن للصديق أن يأخذ زوجة صديقه إذا سافر أو مات، ويمكن أن يتشاركوا زوجاتهم من باب المُجاملة وإظهار الحبّ والصّداقة.

في هذا الفيديو الذي انتجته قناة “متع عقلك”، نتعرّف وإيّاكم على أغرب تقاليد الزواج والجنس في العالم ..

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