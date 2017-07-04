وطن (خاص) – كشف “مجتهد ”، عن أنّ شخصيّةً في وزارة الخارجيّة الإماراتيّة، أكّدت له انّ كل ما يشاع حول وجود ضباط ّ في لا أساس له من الصحة، وإنّما يأتي في سياق الضغوط التي تُمارَس من أجل إغلاق قناة “”.

يُشار إلى أنّ  نائب رئيس شرطة والمقرب من ولي عهد ، زعم مؤخراً أنّ عناصر من الحرس الثوري الايراني يدربون  من وصفهم بـِ “إرهابيين” بتكليف من “الموساد” الاسرائيلي في قطر.

 

 

وادّعى “خلفان” أنّ ”الحرس الثوري سيدرب في قطر جماعات تخريبية ارهابية تستهدف أمن واستقرار دول “.

Also published on Medium.