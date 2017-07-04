وطن (خاص) – كشف “مجتهد الإمارات”، عن أنّ شخصيّةً في وزارة الخارجيّة الإماراتيّة، أكّدت له انّ كل ما يشاع حول وجود ضباط الحرس الثوري الإيرانيّ في قطر لا أساس له من الصحة، وإنّما يأتي في سياق الضغوط التي تُمارَس من أجل إغلاق قناة “الجزيرة”.

زميل فى وزارة الخارجية قال لى قبل أيام

كل ما يشاع حول وجود ضباط الحرس الإيرانى فى قطر لا أساس له من الصحة لكن كل الضغوط من أجل إغلاق الجزيرة — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) July 3, 2017

يُشار إلى أنّ ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، زعم مؤخراً أنّ عناصر من الحرس الثوري الايراني يدربون من وصفهم بـِ “إرهابيين” بتكليف من “الموساد” الاسرائيلي في قطر.

وادّعى “خلفان” أنّ ”الحرس الثوري سيدرب في قطر جماعات تخريبية ارهابية تستهدف أمن واستقرار دول الخليج“.

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