تمكّنت الناشطة السورية ميسون بيرقدار، المعروفة بـ”الحرة وسام”، من الاتصال بالفريق ، نائب مدير شرطة ، وشتمه.

 

وقال بيرقدار إنها شتمت خلفان ردا على هجومه المتكرر على قناة “” وإعلامييها، لا سيما .

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تتمكن فيها بيرقدار من الوصول إلى ضاحي خلفان وشتمه بسبب مواقفه من قضايا المنطقة.

 

واشتهرت “الحرة وسام” بمقالبها المثيرة للجدل، التي أجرتها مع شخصيات معروفة مؤيدة للنظام، غالبيتهم من الممثلين والإعلاميين.

 

يشار إلى أنه ومنذ بدء الأزمة الخليجية، يشن ضاحي خلفان هجمة شرسة على وقناة “الجزيرة”، ويطالب بإغلاقها.

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