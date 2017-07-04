تمكّنت الناشطة السورية ميسون بيرقدار، المعروفة بـ”الحرة وسام”، من الاتصال بالفريق ضاحي خلفان، نائب مدير شرطة دبي، وشتمه.

وقال بيرقدار إنها شتمت خلفان ردا على هجومه المتكرر على قناة “الجزيرة” وإعلامييها، لا سيما فيصل القاسم.

اتصال الحرة وسام مع ضاحي خلفان للمرة الثالثة لتطاوله على الدكتور فيصل القاسم وقناة الجزيرة https://t.co/46knOtOzyV — فيصل القاسم (@kasimf) July 3, 2017

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تتمكن فيها بيرقدار من الوصول إلى ضاحي خلفان وشتمه بسبب مواقفه من قضايا المنطقة.

واشتهرت “الحرة وسام” بمقالبها المثيرة للجدل، التي أجرتها مع شخصيات معروفة مؤيدة للنظام، غالبيتهم من الممثلين والإعلاميين.

يشار إلى أنه ومنذ بدء الأزمة الخليجية، يشن ضاحي خلفان هجمة شرسة على قطر وقناة “الجزيرة”، ويطالب بإغلاقها.

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