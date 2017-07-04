تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطعاً مصوراً، أظهرَ قيام مواطنين مصريين في مدينة “بلبيس” بمحافظة الشرقية، بتعليق سيدة على عامود إنارة، مدّعين أنّهم شكوا في محاولتها خطف لطفلة.

وعلق اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على الواقعة قائلاً: “شباب لديهم حماس زائد وحمية ونعذرهم”.

وقال أحد شهود العيان إنّ الأهالي شاهدوا المتهمة خلال محاولتها التسلل إلى أحد المنازل لخطف طفلة في منطقة “أرض علوان”، فتجمع حولها الأهالي، وضربوها ووثقوها فى عمود إنارة، تم تسليمها للشرطة بعدها.

وألقى الأمن المصريّ، اليوم الثلاثاء، القبض على 13 شخصا، لقيامهم بربط الفتاة على عامود الكهرباء والتعدى عليها بالضرب .

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