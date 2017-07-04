شهد موقع التدوين المصغر “تويتر”، سجالا قويا بين مدير مكتب الجزيرة في باريس، عياش دراجي، والإعلامي والصحفي السعودي الموالي للإمارات، عبد العزيز الخميس، استطاع فيه “عياش” أن يلقن “الخميس” درسا في أصول الصحافة، وذلك على إثر نقله لمضمون الاتصال الهاتفي الذي تم أمس الاثنين بين الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وفي تفاصيل الواقعة، قال “الخميس” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” في محاولة منه لتطويع تفاصيل الاتصال لصالح دول الحصار: ” بعد مكالمة هاتفية مع ماكرون اليوم،وفي ظل ظروف أمنية في الدوحة تأجلت زيارة تميم لفرنسا المقررة هذا الأسبوع فرنسا أجلت الزيارة لقراءة مستقبلية”.

بعد مكالمة هاتفية مع ماكرون اليوم،وفي ظل ظروف أمنية في الدوحة تأجلت زيارة تميم لفرنسا المقررة هذا الأسبوع

فرنسا أجلت الزيارة لقراءة مستقبلية — عبد العزيز الخميس (@alkhames) July 3, 2017

من جانبه رد “دراجي” كاشفا المضمون الصحيح لما دار خلال الاتصال قائلا: ” الزيارة تأجلت بسبب وجود الحصار والذي أجلها هو الطرف القطري وليس الفرنسي، ومن يقول غير ذلك فهو مجرد مصطاد في مياه لا سمك فيها … وعكرة أيضاً”.

الزيارة تأجلت بسبب وجود الحصار والذي أجلها هو الطرف القطري وليس الفرنسي، ومن يقول غير ذلك فهو مجرد مصطاد في مياه لا سمك فيها … وعكرة أيضاً https://t.co/NLC1ZNILs9 — عياش دراجي (@AyacheD) July 3, 2017

ليرد “خميس” محاولا اتهامه بالدفاع عن قناة “الجزيرة” قائلا: ” شكرًا لإثبات الولاء الوظيفي”.

شكرًا لإثبات الولاء الوظيفي….. — عبد العزيز الخميس (@alkhames) July 3, 2017

من جانبه رد “دراجي” على “خميس” بالقول: ” مولانا الله يا عبد العزيز … الولاء السماوي أبقى وأقوم .. شكراً على مرورك ! .. وكيف حال وظيفتك طال عمرك !”.

مولانا الله يا عبد العزيز … الولاء السماوي أبقى وأقوم .. شكراً على مرورك ! .. وكيف حال وظيفتك طال عمرك ! — عياش دراجي (@AyacheD) July 3, 2017

وكانت الرئاسة الفرنسية، قد اعلنت أمس الاثنين أن الرئيس إيمانويل ماكرون تباحث، هاتفياً، مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مستجدات الأزمة الخليجية، مجددا إلتزام بلاده بتقديم “المساعدة” بهذا الشأن.

وقال قصر الإليزيه، في بيان صدر مساء أمس، إن ماكرون جدد، في إطار “الاتصالات الهاتفية التي يجريها مع جميع أطراف الأزمة”، لأمير قطر، “تمسكه بالتهدئة وعدم التصعيد”، بشأن الأزمة.

وذكر بيان الإليزيه أن أمير قطر قال إنه يعتزم، على ضوء الوضع، زيارة باريس “نهاية هذا الصيف”، ليتباحث مع ماكرون مستجدات الأزمة الخليجية، وهو ما يؤكد بأن التأجيل جاء بطلب قطري وليس فرنسي.

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