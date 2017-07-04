شهد موقع التدوين المصغر “”، سجالا قويا بين مدير مكتب في باريس، عياش دراجي، والإعلامي والصحفي السعودي الموالي للإمارات، عبد العزيز الخميس، استطاع فيه “عياش” أن يلقن “الخميس” درسا في أصول الصحافة، وذلك على إثر نقله لمضمون الاتصال الهاتفي الذي تم أمس الاثنين بين الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وامير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

 

وفي تفاصيل الواقعة، قال “الخميس” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” في محاولة منه لتطويع تفاصيل الاتصال لصالح : ” بعد مكالمة هاتفية مع ماكرون اليوم،وفي ظل ظروف أمنية في الدوحة تأجلت زيارة تميم لفرنسا المقررة هذا الأسبوع أجلت الزيارة لقراءة مستقبلية”.

 

من جانبه رد “دراجي” كاشفا المضمون الصحيح لما دار خلال الاتصال قائلا: ” الزيارة تأجلت بسبب وجود والذي أجلها هو الطرف القطري وليس الفرنسي، ومن يقول غير ذلك فهو مجرد مصطاد في مياه لا سمك فيها … وعكرة أيضاً”.

 

ليرد “خميس” محاولا اتهامه بالدفاع عن قناة “الجزيرة” قائلا: ” شكرًا لإثبات الولاء الوظيفي”.

 

من جانبه رد “دراجي” على “خميس” بالقول: ” مولانا يا عبد العزيز … الولاء السماوي أبقى وأقوم .. شكراً على مرورك ! .. وكيف حال وظيفتك طال عمرك !”.

 

وكانت ، قد اعلنت أمس الاثنين أن الرئيس تباحث، هاتفياً، مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مستجدات الأزمة الخليجية، مجددا إلتزام بلاده بتقديم “المساعدة” بهذا الشأن.

 

وقال ، في بيان صدر مساء أمس، إن ماكرون جدد، في إطار “الاتصالات الهاتفية التي يجريها مع جميع أطراف الأزمة”، لأمير قطر، “تمسكه بالتهدئة وعدم التصعيد”، بشأن الأزمة.

 

وذكر بيان الإليزيه أن أمير قطر قال إنه يعتزم، على ضوء الوضع، زيارة باريس “نهاية هذا الصيف”، ليتباحث مع ماكرون مستجدات الأزمة الخليجية، وهو ما يؤكد بأن التأجيل جاء بطلب قطري وليس فرنسي.

 

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