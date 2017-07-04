أكد الخبير والمحلل السياسي الألماني، الدكتور ميشائيل لودرز، أن المملكة العربية السعودية، أخطات مع قطر ولن تنتصر عليها، موضحا بأن الملك السعودي القادم محمد بن سلمان مندفع وتنقصه الخبرة.

وقال “لودرز” خلال استضافته على قناة “دوتشة فيله” الألمانية، إن “السعودية بدأت حربا لا جدوى منها في اليمن بهدف مكافحة إيران، وهذا غير مجدي لأن إيران ليس لديها مصالح سياسية في اليمن”.

وأضاف قائلا: “هذا يعني أن السعودية الآن أخطأت، خاصة الملك القادم الجديد الشاب الذي تنقصه الخبرة الذي يؤمن بالمواجهات العسكرية”، مضيفا: “هو يعتقد بأنه سوف يفوز على قطر، وانا أعتقد بأنه مخطىء في ذلك، لأنه عندما تستمر قطر في هذه الازمة وهي ليست مجبورة بأن ترد على أي مقاطعة، فهي لديها الاموال الكافية لسنوات”.

الخبير الألماني د ميشائيل لودرز يرى أن السعودية أخطأت مع قطر ولن تنتصر عليها، والملك القادم تنقصه الخبرة. pic.twitter.com/kdgv3QIgYl — DW (عربية) (@dw_arabic) July 4, 2017

وأكد “لودرز” على انه يجب أن تدرك أمريكا بأن الأزمة ليست في مصلحتها، مضيفا بأن هنالك اكثر من 10 آلاف جندي أمريكي والآن تركيا تريد إرسال 3 آلاف جندي هنا، وهو ما يعني تحذيرا للسعودية بأن لا تفكر في التدخل العسكري في قطر.

واختتم “لودرز” حديثه قائلا: “ربما تستطيع السعودية أن تحصل على بعض التنازلات الرمزية ولكنها لن تستطيع أن تنتصر على قطر”، وفق قوله.

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