أكد الخبير والمحلل السياسي الألماني، الدكتور ميشائيل لودرز، أن المملكة ، أخطات مع ولن تنتصر عليها، موضحا بأن الملك السعودي القادم مندفع وتنقصه الخبرة.

 

وقال “لودرز” خلال استضافته على قناة “دوتشة فيله” الألمانية، إن “السعودية بدأت حربا لا جدوى منها في بهدف مكافحة ، وهذا غير مجدي لأن ليس لديها مصالح سياسية في ”.

 

وأضاف قائلا: “هذا يعني أن السعودية الآن أخطأت، خاصة الملك القادم الجديد الشاب الذي تنقصه الخبرة الذي يؤمن بالمواجهات العسكرية”، مضيفا: “هو يعتقد بأنه سوف يفوز على قطر، وانا أعتقد بأنه مخطىء في ذلك، لأنه عندما تستمر قطر في هذه الازمة وهي ليست مجبورة بأن ترد على أي مقاطعة، فهي لديها الاموال الكافية لسنوات”.

 

وأكد “لودرز” على انه يجب أن تدرك بأن الأزمة ليست في مصلحتها، مضيفا بأن هنالك اكثر من 10 آلاف جندي أمريكي والآن تريد إرسال 3 آلاف جندي هنا، وهو ما يعني تحذيرا للسعودية بأن لا تفكر في التدخل العسكري في قطر.

 

واختتم “لودرز” حديثه قائلا: “ربما تستطيع السعودية أن تحصل على بعض التنازلات الرمزية ولكنها لن تستطيع أن تنتصر على قطر”، وفق قوله.

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