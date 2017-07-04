شن السياسي التونسي ورئيس حزب “تيار المحبة”، محمد الهاشمي الحامدي، هجوما عنيفا على السعودية وباقي دول حصار ، متهما بحصار قطاع غزة ودعم الطغاة وإحاكة المؤامرات.

 

وقال “الحامدي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” تحاصرون غزة وقطر وتدعمون mbc والطغاة وتتآمرون لكبت الحريات وعلى أبو ايفانكا تنفقوا مئات المليارات فكيف يرتاح لكم القلب وتنحاز لكم التغريدات؟”.

 

وأضاف مهاجما دول قائلا: ” يا حكام السعودية ومصر والإمارات: تريدون إغلاق الجزيرة وإبادة مواطنيكم من ، وتتوددون للمتطرفين ترامب ونتنياهو. موش عيب عليكم؟”.

 

وعرض “الحامدي” الرد القطري على الاتهامات التي وجهتها لقطر، معتبرا الرد بأنه موضوعي ومتوازن قائلا: ” هذا هو الرد القطري على مطالب . برأيي الشخصي هو رد منطقي ومتوازن وموضوعي. شوفوا التفاصيل:”.

 

وسلم وزير الخارجية القطري ، أمس الاثنين، الرد القطري على طلبات الدول المحاصرة الـ13، في حين كشفت مصادر بأن قطر نفت دعمها للإرهاب، مؤكدة التزامها بما تصدره الأمم المتحدةحول ، نافية في الوقت نفسه وجود قوات للحرس الثوري الإيراني على أراضيها معتبرة هذه التهمة فقط من أجل إثارة ضد قطر، مؤكدة استعدادها لقطع العلاقات مع إيران في حال أقدمت كافة  على هذه الخطوة.

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