شن السياسي التونسي ورئيس حزب “تيار المحبة”، محمد الهاشمي الحامدي، هجوما عنيفا على السعودية وباقي دول حصار قطر، متهما الرياض بحصار قطاع غزة ودعم الطغاة وإحاكة المؤامرات.

وقال “الحامدي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تحاصرون غزة وقطر وتدعمون mbc والطغاة وتتآمرون لكبت الحريات وعلى أبو ايفانكا تنفقوا مئات المليارات فكيف يرتاح لكم القلب وتنحاز لكم التغريدات؟”.

تحاصرون غزة وقطر

وتدعمون mbc والطغاة

وتتآمرون لكبت الحريات

وعلى أبو ايفانكا تنفقوا مئات المليارات

فكيف يرتاح لكم القلب وتنحاز لكم التغريدات؟ — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) July 4, 2017

وأضاف مهاجما دول الحصار قائلا: ” يا حكام السعودية ومصر والإمارات: تريدون إغلاق الجزيرة وإبادة مواطنيكم من الإخوان المسلمين، وتتوددون للمتطرفين ترامب ونتنياهو. موش عيب عليكم؟”.

يا حكام السعودية ومصر والإمارات: تريدون إغلاق الجزيرة وإبادة مواطنيكم من الإخوان المسلمين، وتتوددون للمتطرفين ترامب ونتنياهو. موش عيب عليكم؟ — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) July 4, 2017

وعرض “الحامدي” الرد القطري على الاتهامات التي وجهتها دول الحصار لقطر، معتبرا الرد بأنه موضوعي ومتوازن قائلا: ” هذا هو الرد القطري على مطالب دول الحصار. برأيي الشخصي هو رد منطقي ومتوازن وموضوعي. شوفوا التفاصيل:”.

هذا هو الرد القطري على مطالب دول الحصار.

برأيي الشخصي هو رد منطقي ومتوازن وموضوعي.

شوفوا التفاصيل: pic.twitter.com/rq4rcOGj5p — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) July 4, 2017

وسلم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الاثنين، الرد القطري على طلبات الدول المحاصرة الـ13، في حين كشفت مصادر بأن قطر نفت دعمها للإرهاب، مؤكدة التزامها بما تصدره الأمم المتحدةحول المنظمات الإرهابية، نافية في الوقت نفسه وجود قوات للحرس الثوري الإيراني على أراضيها معتبرة هذه التهمة فقط من أجل إثارة الدول الغربية ضد قطر، مؤكدة استعدادها لقطع العلاقات مع إيران في حال أقدمت كافة الدول الخليجية على هذه الخطوة.

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