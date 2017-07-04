كشف “مجتهد” المغرّد السعودي المطّلع على كواليس العائلة المالكة عن تفاصيل زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز والتحضيرات لذلك، مشيرا إلى أن حالته الصحيّة متدهورة.

وكتب مجتهد عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” سلسلة تغريدات تابعتها “وطن” بدأها بالقول إن “يخت الملك سلمان يصل طنجة يفترض أن يصل الوفد الملكي 15 يوليو والملك في 21 حجز 8 فنادق مئات الشقق المفروشة والفلل أكثر من الف سيارة فارهة

يخت الملك سلمان يصل طنجة

يفترض أن يصل الوفد الملكي 15 يوليو والملك في 21

حجز 8 فنادق

مئات الشقق المفروشة والفلل

أكثر من الف سيارة فارهة pic.twitter.com/di1dGxtLsY — مجتهد (@mujtahidd) July 4, 2017

وأضاف “الفنادق المحجوزة – فرح طنجة – جراند موقادور – موفنبيك – هلتون قاردن ان – سولازور – ميراج – رويال توليب وهناك حجوزات متفرقة لم تصلنا”.

الفنادق المحجوزة

– فرح طنجة

– جراند موقادور

– موفنبيك

– هلتون قاردن ان

– سولازور

– ميراج

– رويال توليب

وهناك حجوزات متفرقة لم تصلنا — مجتهد (@mujtahidd) July 4, 2017

وذكّر المغرّد السعودي المعروف بأن ولي العهد المعيّن حديثا محمّد بن سلمان كان قد هدد بإلغاء الزيارة التي تجلب مبالغ هائلة للمغرب إذا لم تشارك في مقاطعة قطر لكن اضطر للتراجع بعد أن تجاهلت المغرب تهديده.

وكان ابن سلمان هدد بإلغاء الزيارة التي تجلب مبالغ هائلة للمغرب إذا لم تشارك في مقاطعة قطر لكن اضطر للتراجع بعد أن تجاهلت المغرب تهديده — مجتهد (@mujtahidd) July 4, 2017

وتابع “الجدير بالذكر أن الملك تعرض لوعكة خفيفة في نهاية رمضان وقد يتدهور وضعه أو تضطرب الأحوال ويضطر الديوان لإلغاء الزيارة بعد صرف مئات الملايين”.

الجدير بالذكر أن الملك تعرض لوعكة خفيفة في نهاية رمضان وقد يتدهور وضعه أو تضطرب الأحوال ويضطر الديوان لإلغاء الزيارة بعد صرف مئات الملايين — مجتهد (@mujtahidd) July 4, 2017

ولاحظ “مجتهد” أن هناك فرقا بين حضور الملك في المغرب وحضور قمة الـ 20، لأن المغرب ليس فيه إحراج لأنه يعيش هناك وكأنه في السعودية فيمكن بقائه فيها دون محمد، ثمّ ختم تغريداته مشكّكا في قدرة الملك سلمان على الذهاب هناك بسبب وضعه الصحي وكذلك بسبب توتر الوضع داخل العائلة.

ملاحظة

هناك فرق بين حضور الملك في المغرب وحضور قمة الـ 20

المغرب ليس فيه إحراج لأنه يعيش هناك وكأنه في السعودية فيمكن بقائه فيها دون محمد — مجتهد (@mujtahidd) July 4, 2017

على كل حال أشك في قدرته على الذهاب هناك بسبب وضعه الصحي وكذلك بسبب توتر الوضع داخل العائلة — مجتهد (@mujtahidd) July 4, 2017

يذكر أن مدينة طنجة المغربية، تعيش منذ أسابيع، حالة من الترقب، فرضها اختيار العاهل السعودي الملك سلمان، لقضاء إجازته الخاصة للعام الثالث على التوالي بالمدينة الملقبة بـ”عروس الشمال”.

ومن المقرر أن يبدأ العاهل السعودي في 21 تموز الجاري رحلة استجمام تستغرق عدة أسابيع، بحسب مسؤول بفريق العمل المشرف على ترتيبات العطلة.

Also published on Medium.