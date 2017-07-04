تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” ما قالوا عنه محادثة عبر “الدايركت مسج” التي يقدمها موقع “تويتر”، جمعت بين الكاتب الإماراتي المثير للجدل والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، حمد المزروعي بعد اختراق حسابه، وإحدى الشخصيات التي يتضح بأنها سعودية، يهاجم فيها وزير الداخلية السابق نايف بن عبد العزيز ووالد ولي العهد السعودي المقال محمد بن نايف، ناعتا إياه بـ”القرد”.

ووفقا لما رصدته “وطن” في المحادثة فقد، سأل احد الأشخاص عن اسم السفير الإماراتي الجديد الذي سيتم تعيينه في السعودية، ليجيب “المزروعي” بأن السفير هو شخبوط بن زايد، مشيرا بأن الإعلان عن اسمه رسميا سيتم ليلة انتهاء المهلة التي منحتها دول الحصار لقطر والتي انتهت الاحد وتم تمديدها 48 ساعة إضافية بناء على طلب الكويت.

وأظهرت المحادثة أيضا تساؤل “المزروعي” عن وضع ولي العهد المقال محمد بن نايف قائلا: “علوم ولد القرد بن نايف؟” ليجيب الطرف الآخر قائلا: “في القصر، وما زلنا في البداية، وبن نايف صعب”.

من جانبه رد “المزروعي” معلقا على رد الطرف الآخر، في إشارة إلى أن هناك امرا يدبر لوزير الحرس الوطني، الامير متعب بن عبد الله قائلا: “إذا ولد القرد صعب شو يسوي مع متعب بن عبد الله”، ليؤكد الطرف الآخر بأن الوضع مربك وصعب.

دليم بعد الإختراق ورساله مع المرتزق حمد المزروعي قبل يوم من نهاية المهله👇 قولو فيتشوب ياخنازير ..

التواصل الأجتماعي✋️@uae_3G#مؤامرة pic.twitter.com/gDFIs5jmEb — نايف الهاجري 🇰🇼 (@Magruff_LE) July 4, 2017

وكان “المزروعي”، وهو رجل يقول الإماراتيون إنه رجل أمن مقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ويعبر على الدوام عن وجهة نظر الإمارات، كما أن تعليقاته هي ما تود الإمارات دوما نشره بصورة غير رسمية، قد قال في تغريدة له نشرها قبيل تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد بيومين، قال فيها: ” ملك السعودية القادم هو الشاب محمد بن سلمان”.

ويعرف عن ولي عهد أبو ظبي،محمد بن زايد عداؤه الشديد ولي العهد السعودي المقال، الأمير محمد بن نايف، ولوالده الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز، ولقد أظهرت ذلك وثائق ويكيليكس، التي قالت في تسريبات لها في آذار/مارس 2014: إن محمد بن زايد وصف الأمير نايف بـ “القرد”، حيث قال لمدير مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، ريتشارد هاس، في عام 2003، وهما يتحدثان عن الأمير نايف: “إن أخلاقياته وتصرفاته أقنعتني بنظرية داروين التي تقول: إن الإنسان يتطور من الأسفل إلى الأعلى”.

كما قام محمد بن زايد، حسب تسريب آخر لويكيليكس، بسب الشعب السعودي واصفًا إياه بالتخلف، حيث قال: “إن شعبًا لا يستطيع 52 % منه قيادة السيارة هو شعب متخلف”، في إشارة إلى منع الحكومة السعودية للسعوديات من قيادة السيارة، مما يوضح رأيه في قضية قيادة المرأة للسيارات في المملكة وتبنيه لها.

يشار إلى أن “وطن” لا تستطيع التأكد من المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو معرفة مدى صدقيتها.

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