في تغريدة أثارت سخرية جميع متابعيه، توقع عبد الخالق عبد الله، الأكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أن تتفوق قناة “سكاي نيوز عربية” على قناة “الجزيرة”، لتصبح القناة الإخبارية الاولى في العالم العربي.

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”اصبحت قناة سكاي نيوز عربية من أبوظبي المنافس الأقوى للجزيرة واتوقع أنها ستتمكن من تجاوز الجزيرة قريبا لتصبح القناة الإخبارية الاولى عربيا”.

اصبحت قناة سكاي نيوز عربية من أبوظبي المنافس الأقوى للجزيرة واتوقع أنها ستتمكن من تجاوز الجزيرة قريبا لتصبح القناة الإخبارية الاولى عربيا — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 4, 2017

التغريدة الفكاهية أثارت المغريدن وأنستهم هموهم في ظل حالة الشد والجذب التي تعيشها المنطقة خاصة الأزمة بين دول الحصار وقطر، مؤكدين له بأن قناة “طيور الجنة” الخاصة بالاطفال لها متابعين أكثر من متابعي “سكاي نيوز” التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها.

كن عقلانياً يا دكتور، كيف وصلت لهذه النتيجة؟، سكاي نيوز قناة لا يتجاوز تاثيرها شارع المرور في ابوظبي مكان وجودها، أما الجزيرة فهي فهي — Ghandi Antar (@ghandoor2010) July 4, 2017

احلااااام — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) July 4, 2017

اتسأل الان من هو الابله الذي اجاز لك درجة الدكتوراة — Abdalla H Elturabi (@abdalla_turabi) July 4, 2017

اقسم لك ي دكتور ان متابعي قناة طيور الجنه اكثر من متابعي قناتكم المتهالكة . — بان كي مون 🇰🇷 (@panki2015) July 4, 2017

ههههههههه

أضحك الله سنك يا سيادة المستشار . أشكرك على الفاصل الفكاهي 😂😂😂😂 — عبد الله (@ho44o) July 4, 2017

هههه: حلم بعيد المنال سكاي نيوز تتجاوز الجزيرة، هذه نكتة 😀 — بن مرهي (@nassersaif111) July 4, 2017

يشار إلى أن قناة الجزيرة الإخبارية حافظت على المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد المشاهدين للقنوات الإخبارية العربية حيث بلغ معدل عدد مشاهديها حوالي 23 مليون مشاهد يومياً منذ بداية العام.

وقد سجلت الجزيرة أعلى نسبة من المشاهدين العرب بمعدل يفوق أقرب أربع قنوات منافسة مجتمعة، هي قناة العربية، “بي بي سي” العربية، فرنسا 24، “سكاي نيوز” العربية، حيث بلغت نسبة المشاهدة 53.9% .

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