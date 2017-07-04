في تغريدة أثارت سخرية جميع متابعيه، توقع عبد الخالق عبد الله، الأكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد ، أن تتفوق قناة “” على قناة “”، لتصبح القناة الإخبارية الاولى في العالم العربي.

 

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:”اصبحت قناة سكاي نيوز عربية من أبوظبي المنافس الأقوى للجزيرة واتوقع أنها ستتمكن من تجاوز الجزيرة قريبا لتصبح القناة الإخبارية الاولى عربيا”.

 

التغريدة الفكاهية أثارت المغريدن وأنستهم هموهم في ظل حالة الشد والجذب التي تعيشها المنطقة خاصة الأزمة بين دول وقطر، مؤكدين له بأن قناة “طيور الجنة” الخاصة بالاطفال لها متابعين أكثر من متابعي “سكاي نيوز” التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها.

 

يشار إلى أن قناة الجزيرة الإخبارية حافظت على المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد المشاهدين للقنوات الإخبارية حيث بلغ معدل عدد مشاهديها حوالي 23 مليون مشاهد يومياً منذ بداية العام.

 

وقد سجلت الجزيرة أعلى نسبة من المشاهدين العرب بمعدل يفوق أقرب أربع قنوات منافسة مجتمعة، هي قناة العربية، “” العربية، فرنسا 24، “سكاي نيوز” العربية، حيث بلغت نسبة المشاهدة 53.9% .

 

 

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