كتب: شمس الدين النقاز – كعادتها في تلفيق الأخبار واختلاقها، نشرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية المموّلة إماراتيا والتي يشرف عليها محمّد دحلان القيادي الفتحاوي المفصول، تقريرا كاذبا عن مظاهرات عارمة قال إنها تجتاح قطر قبل ما أسمتها بـ”جمعة الغضب”.

ففي تقريرها “المنشور مساء أمس الثلاثاء والمعنون “بالصور.. المظاهرات تجتاح قطر قبل “جمعة الغضب” تحت شعار “ارحل يا تميم”، ذكرت “اليوم السابع” أن نشطاء قطريين نشروا على مواقع التواصل الاجتماعى صورًا للتظاهرات التى اندلعت منذ قليل، إذ أشعل المتظاهرون النيران فى إطارات السيارات لمنع قوات الأمن التركية والإيرانية المنتشرة فى العاصمة لحماية تميم بن حمد ونظامه، من الاشتباك معهم.

وزعمت الصحيفة المخابراتية أن الدعوات تصاعدت عبر مواقع التواصل الاجتماعى للنزول إلى الشوارع والميادين الرئيسية بالعاصمة القطرية الدوحة للإطاحة بأمير الفتنة، خاصة يوم الجمعة المقبل، وكشفت مصادر خليجية أن تميم استعد لإجهاض أى بوادر للثورة ضده بالقوات التركية وعناصر الحرس الثورى الإيرانى المنتشرين فى ربوع البلاد، وهو ما حدث منذ قليل، وفق صريح عبارتها.

الصحيفة المموّلة إماراتيا لم تتوقف عند هذا الحد من الكذب، بل واصلت تقريرها بالقول إن النشطاء القطريين نادوا بشعارات “ارحل” و”يسقط نظام الإرهاب” و”الشعب يريد إسقاط تميم”، مؤكدين أن سياسته الداعمة للكيانات الإرهابية واحتمائه بإيران وتقويضه للأمن القومى العربى؛ أدت للمقاطعة العربية لبلادهم، ووضعتهم فى مأزق وأدت لتدهور اقتصاد بلادهم وتأزم الأوضاع المعيشية.

وتابعت نقلا عن مصادر بالمعارضة القطرية لم تسمّها مثلما هي العادة، أن مئات الآلاف من القطريين سئموا من الأوضاع الحالية فى الإمارة الغنية، ومن كبت الحريات وسياسة الاعتقال والظلم والاستبداد، وتفضيل المجنسين خاصة ذوى الأصول الإيرانية عن أبناء البلد الأصليين، وكأنّها بذلك تتحدّث عن الإمارات التي يقطنها مئات الآلاف من الإيرانيين وليس قطر.

وواصلت “اليوم السابع” كذبها بالزعم أن المظاهرات ستنطلق عقب صلاة الجمعة، من أجل إعادة جميع الحقوق التى تم سلبها من المواطنين القطريين بسبب خلافاتهم مع أفراد أسرة “آل ثانى” وإعادة العلاقات الخليجية لسابق عهدها ورحيل الأمير المستبد تميم بن حمد، مشيرا إلى أن النشطاء القطريين طالبوا بوقوف الشعوب الخليجية والعربية مع الشعب القطرى ودعمها بكل الوسائل خلا المظاهرات المقبلة.

وفور نشر الخبر الكاذب، سرعان ما كشف ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووفق ما تابعت ذلك صحيفة “وطن”، حقيقة الصور المنشورة في تقرير الصحيفة المصرية، حيث تبيّن أن الصور “الحديثة” قديمة، ومن الفارقة أنها كانت في المملكة العربية السعودية التي تزعم “اليوم السابع” الدفاع عنها.

ونشرت وكالة “تسنيم” الإيرانية ووكالة أنباء “عين العراق نيوز” في شهر يوليو 2014، تفاصيل احتجاجات قالت إنها في “العاصمة السعودية الرياض وعدد من المدن الأخرى احتجاجا ضد نظام آل سعود”.

يذكر أن “اليوم السابع” سرعان ما غيّرت العنوان ونسبت ما حدث إلى معارض قطري وذلك بعد أن تبيّن كذبها على متابعيها، حيث اختارت عنوان “معارض قطرى ينشر صوراً لمظاهرات بقطر قبل “جمعة الغضب” تحت شعار “ارحل يا تميم” بعد أن كان “”بالصور.. المظاهرات تجتاح قطر قبل “جمعة الغضب” تحت شعار “ارحل يا تميم”.

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