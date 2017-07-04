بعد أيام من إقراره بسعودية جزيرتي “تيران وصنافير”، وردا للجميل، قدمت المملكة العربية السعودية هدية للبرلمان المصري عبارة عن 1800 تأشيرة حج، بواقع 3 تأشيرات لكل نائب البالغ عددهم 596 نائبا.

وبحسب مصدر مطلع فإن أمانة البرلمان أخطرت النواب، عبر رسائل نصية، بسرعة تقدم كل منهم بأسماء المستفيدين من هذه التأشيرات من ذويهم، ومعارفهم، خلال الأسبوع الجاري.

ووفقا للمصدر الذي تحدث لصحيفة “العربي الجديد” اللندنية، فإن التأشيرات الممنوحة تعادل 3 أضعاف التأشيرات التي حصل عليها المجلس النيابي العام الماضي.

ورفعت السعودية من تأشيرات الحج المخصصة لمصر، هذا العام، لتصل إلى 78 ألفاً و138 تأشيرة، بدلاً من 62 ألفاً و511 تأشيرة، نظراً لانتهاء أعمال التوسعات في الحرم المكي، التي وزعت بنظام المحاصصة ما بين وزارات الداخلية (حج القرعة)، والتضامن الاجتماعي (حج الجمعيات)، والسياحة (حج الشركات).

وتوزع السفارة السعودية في القاهرة كل عام ما يُعرف بـ”تأشيرات المجاملة” على مؤسسات الرئاسة والبرلمان ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية، وعدد من الجهات السيادية، والجرائد الحكومية والخاصة، إضافة إلى كبار الكتاب والإعلاميين والدبلوماسيين، ممن لم يتسن لهم الحصول على تأشيرات من الحصة الرسمية.

وكان البرلمان المصري قد وافق على اتفاقية ترسيم الحدود في 14 شهر يونيو/ حزيران الماضي، وتم إحالتها للرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، الذي صدق عليها في 24 من الشهر ذاته، رغم إعلان 124 نائباً رفضهم للاتفاقية، وتصاعد رفض شعبي حيالها.

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