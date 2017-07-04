وطن (خاص) – كشف المغرّد الشهير على موقع توتير “مجتهد”، خبايا واسرار تنحية الامير عن ولاية العهد في .

 

وقال “مجتهد” إنّ “السبب النهائي الذي أجبر محمد ابن نايف على التنحي دون مقاومة هو ابتزاز أخلاقي في نفذها عملاء لصالح ابن سلمان”.

وأضاف أنّ “هذا الابتزاز جاء بعد سلسلة من الإجراءات التي قص فيها ابن سلمان أجنحة ابن نايف في تجريده من صلاحياته وإبعاد الموالين له من الداخلية”.

 

وتابع المغرّد الشهير قائلاً: “يبدو أن محمد ابن نايف نفسه لم يرضخ للابتزاز، والذي تأثر به هو أخوه سعود الذي اعتبرها تدميرا لسمعة أبناء نايف وضغط على محمد من أجل أن يتنحى”.

وأكمل “مجتهد”: “لكن لا يبدو أن نية سعود نظيفة فهو ليس قلقا على سمعة أبناء نايف بل هدفه الاستجابة للإغراء بتعيين ابنه عبد العزيز وزيرا للداخلية ثم وليا للعهد”.

وقال: “في محاولة من ابن سلمان لضمان تعهده لسعود لابنه بولاية العهد جاء تغيير النظام الأساسي الذي يجعل الملك وولي العهد من خطين مختلفين في العائلة”.

وختم “مجتهد” تغريداته بالقول: “وهكذا جعل سعود حجة الابتزاز والفضيحة ذريعة لإبعاد محمد وتمكين ابنه مستغلا كونه أكبر أبناء نايف على أساس أن الأخ الأكبر يقوم مقام الوالد”.

ويوم الـ21 من حزيران الماضي، عيّن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز نجله الأمير وليا للعهد بموجب أمر ملكي وأعفى الأمير محمد بن نايف من مناصب ولي العهد ونائب رئيس ووزير الداخلية.

 

وذكر بيانٌ للديوان الملكيّ السّعوديّ أن هيئة البيعة أيدت القرار بأغلبية 31 عضوا من بين أعضائها الـ34.

 

وكان محمد بن سلمان حتى وهو ولي ولي العهد مسؤولا عن إدارة الحرب التي تقودها السعودية في ، ومسؤولا كذلك عن وضع سياسة الطاقة، وعن خطط لإعداد المملكة للمستقبل في ما بعد النفط.

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