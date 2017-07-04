وجهت الإعلامية القطرية، إلهام بدر، انتقادات شديدة للمملكة ، وذلك على خلفية انصياعها للسياسات الإماراتية، خاصة مع تولي محمد بن سلمان المقرب من ولي عهد ، منصب ولاية العهد.

 

وقالت “بدر” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن” مرفقة بها تصريح لوزير الخارجية الالماني يؤكد فيه بضرورة احترام السيادة القطرية:” طالما أن زمام الأمور بيد #أبوظبي فسيكون وضع #السعودية في حرج دائماً أمام المجتمع الدولي . يا خسارة الهيبة”.

 

وكان وزير الخارجية الألماني قد وصل الدوحة اليوم قادما من أبو ظبي ضمن جولة خليجية قادته إلى كل من السعودية والإمارات.

 

وأكد “غابرييل” في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره القطري، ، أن بلاده تتعاون مع كافة الدول الأعضاء في  من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها.

 

وعن الإجراءات لإنهاء الأزمة في الخليج، بيّن الوزير الألماني أن أي إجراءات لإنهاء الأزمة لا بد أن تحافظ على سيادة الدول وعدم السماح بالتدخل بشؤون الآخرين. وأكد على دعم بلاده للوساطة الكويتية في حل وتعاونها مع الإدارة الأميركية لإنهائها.

 

وأضاف أنه من خلال الرد القطري الذي سُلم للكويت فهناك احتمالات للتوصل إلى حل وتسوية المسائل المعقدة. وأشار إلى أنه من العدل القول إن رد قطر كان نزيها ويؤكد على استعدادها للحوار.

 

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