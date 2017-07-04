وجهت الإعلامية القطرية، إلهام بدر، انتقادات شديدة للمملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية انصياعها للسياسات الإماراتية، خاصة مع تولي محمد بن سلمان المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، منصب ولاية العهد.
وقالت “بدر” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقة بها تصريح لوزير الخارجية الالماني زيغمار غابرييل يؤكد فيه بضرورة احترام السيادة القطرية:” طالما أن زمام الأمور بيد #أبوظبي فسيكون وضع #السعودية في حرج دائماً أمام المجتمع الدولي . يا خسارة الهيبة”.
طالما أن زمام الأمور بيد #أبوظبي فسيكون وضع #السعودية في حرج دائماً أمام المجتمع الدولي .
يا خسارة الهيبة https://t.co/IREEBX10Do
— إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) July 4, 2017
وكان وزير الخارجية الألماني قد وصل الدوحة اليوم قادما من أبو ظبي ضمن جولة خليجية قادته إلى كل من السعودية والإمارات.
وأكد “غابرييل” في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده تتعاون مع كافة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها.
وعن الإجراءات لإنهاء الأزمة في الخليج، بيّن الوزير الألماني أن أي إجراءات لإنهاء الأزمة لا بد أن تحافظ على سيادة الدول وعدم السماح بالتدخل بشؤون الآخرين. وأكد على دعم بلاده للوساطة الكويتية في حل الأزمة الخليجية وتعاونها مع الإدارة الأميركية لإنهائها.
وأضاف أنه من خلال الرد القطري الذي سُلم للكويت فهناك احتمالات للتوصل إلى حل وتسوية المسائل المعقدة. وأشار إلى أنه من العدل القول إن رد قطر كان نزيها ويؤكد على استعدادها للحوار.
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تعليق واحد علي “إعلامية قطرية لـ”السعودية” بعد انصياعها للقرار الإماراتي: “يا خسارة الهيبة””
ان ابوظبي وشيوخها بمذهبهم الصوفي يبالغون في العداء لما يسمونه الوهابيه اي السعوديه ، والكل يعرف نتائج مؤتمر الشيشان والذي تم استثناء علماء السعودية من حضوره والمدعوم والموول من ابوظبي واختارت الشيشان مكان لانعقاده لابعاد الشبهه عنهم .لتعرف السعوديه ان محاولة التقرب الإماراتي الآن مجرد مناورة خبيثه من ابوظبي لتنفيذ مخطط تآمري كبير ضدها .
اذا كانت السعوديه تعتقد ان التقرب والتودد الإماراتي لها الآن نابع من الأخوه والمصير المشترك وأنها تتعدى مرحلة الشراكة الإستراتيجية إلى مرحلة المصير الواحد فهي واقعه في فخ قذر و خطير لتنفيذ اجندة ابوظبي السوداء ضدها بالضحك على محمد بن سلمان عديم الحنكة والخبرة . ابوظبي تعي تماماً انها لا تستطيع تنفيذ اجندتها ضد السوداء ضد السعوديه الا اذا تم إقصاء قطر وإخراجها من المعادله وبمسانده من السعوديه نفسها بقيادة أطفال السياسه . الآن تقوم ابوظبي بإنشاء قواعد عسكريه لها في ارتيريا وتأجير جزر في البحر الأحمر لتطويق السعوديه فهذه خطه ستحتاج لها ابوظبي متى ما تم أضعاف السعوديه . هدف ابوظبي ليس قطر ولكن إزاحتها مطلب لوصولها للهدف الرئيسي وهي السعوديه النائمه في سبات. ابوظبي لم ولن تنسى حقل الشيبه السعودي الغني بالنفط والذي طالب به محمد بن زايد بعد وفاة الشيخ زايد وتراجع بعدها لان الوقت غير مناسب . ستندم السعوديه على كل ما قامت به اتجاه قطر وكان ذلك بتحريض من الخبيث محمد زايد ، ستندم السعوديه يوم لا ينفع الندم .