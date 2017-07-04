وجهت الإعلامية القطرية، إلهام بدر، انتقادات شديدة للمملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية انصياعها للسياسات الإماراتية، خاصة مع تولي محمد بن سلمان المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، منصب ولاية العهد.

وقالت “بدر” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقة بها تصريح لوزير الخارجية الالماني زيغمار غابرييل يؤكد فيه بضرورة احترام السيادة القطرية:” طالما أن زمام الأمور بيد #أبوظبي فسيكون وضع #السعودية في حرج دائماً أمام المجتمع الدولي . يا خسارة الهيبة”.

طالما أن زمام الأمور بيد #أبوظبي فسيكون وضع #السعودية في حرج دائماً أمام المجتمع الدولي .

يا خسارة الهيبة https://t.co/IREEBX10Do — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) July 4, 2017

وكان وزير الخارجية الألماني قد وصل الدوحة اليوم قادما من أبو ظبي ضمن جولة خليجية قادته إلى كل من السعودية والإمارات.

وأكد “غابرييل” في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده تتعاون مع كافة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها.

وعن الإجراءات لإنهاء الأزمة في الخليج، بيّن الوزير الألماني أن أي إجراءات لإنهاء الأزمة لا بد أن تحافظ على سيادة الدول وعدم السماح بالتدخل بشؤون الآخرين. وأكد على دعم بلاده للوساطة الكويتية في حل الأزمة الخليجية وتعاونها مع الإدارة الأميركية لإنهائها.

وأضاف أنه من خلال الرد القطري الذي سُلم للكويت فهناك احتمالات للتوصل إلى حل وتسوية المسائل المعقدة. وأشار إلى أنه من العدل القول إن رد قطر كان نزيها ويؤكد على استعدادها للحوار.

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