وجه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، رسالة مباشرة إلى قطر، مفادها إما تنفذ قطر مطالب دول الحصار التي تمس سيادتها بشكل مباشر وإما “الفراق”، بحسب قوله.

وقال “قرقاش” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”نحن أمام مفصل تاريخي لا علاقة له بالسيادة، جوهره نهج الجماعة وإلتزاماتها، فإما أن نحرص على المشترك ونمتنع عن تقويضه وهدمه، وإما الفراق”.

نحن أمام مفصل تاريخي لا علاقة له بالسيادة، جوهره نهج الجماعة وإلتزاماتها، فإما أن نحرص على المشترك ونمتنع عن تقويضه وهدمه، وإما الفراق. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 4, 2017

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد سلم أمس الاثنين، الرد القطري على طلبات الدول المحاصرة الـ13 لأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، في حين كشفت مصادر بأن قطر نفت دعمها للإرهاب، مؤكدة التزامها بما تصدره الأمم المتحدةحول المنظمات الإرهابية، نافية في الوقت نفسه وجود قوات للحرس الثوري الإيراني على أراضيها معتبرة هذه التهمة فقط من أجل إثارة الدول الغربية ضد قطر، مؤكدة استعدادها لقطع العلاقات مع إيران في حال أقدمت كافة الدول الخليجية على هذه الخطوة.

يشار إلى أن تصريحات “قرقاش” تأتي استباقا للاجتماع المقرر عقده في العاصمة المصرية، القاهرة، يضم وزراء خارجية دول الحصار لدراسة الرد القطري على طلبات هذه الدول.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نبيل أبو زيد في بيان “بناء على دعوة من وزير الخارجية سامح شكري تقرر عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة يوم الأربعاء 5 يوليو الجاري لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر”.

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