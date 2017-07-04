زعم الأمير والصحفي السعودي، ورئيس نادي الطلبة السعوديين في المملكة المتحدة، بدر بن سعود، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “جورجي” الأصل من يهود “الخزر”، وفق قوله.

 

وقال “ابن سعود” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” أردوغان السيد الجديد في والذي أرسل ٥ آلاف من جنوده ليدربوا ١٠ آلاف هم كامل هو في الأصل جورجي من يهود الخزر ولا حرج في ذلك.!”

 

تغريدة الأمير السعودي، أثارت سخرية كبيرة في أوساط متابعيه على موقع “تويتر”، مؤكدين جهله ومستنكرين محاولته في “استحمارهم”، كما قال احدهم، حامدين على نعمة العقل.

 

كما هاجم مغردون الامير السعودي ساخرين منه بالقول إن الرئيس التركي يحفظ القرآن الكريم وينطقه أفضل من

 

وتأتي هذه المزاعم في إطار الرفض السعودي و باقي دول حصار قطر لوجود قاعدة تركية في قطر، والذي تم الاتفاق على إقامتها عام 2014، إلا أن إندلاع ، سرع إقرار البرلمان التركي لها بطلب من الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي على إثرها قامت أنقرة بإرسال 3 دفعات من الجنود والمعدات العسكرية إلى خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وكانت قد تقدمت بمجموعة من الطلبات، طالبت قطر بتنفيذها قبل رفع الحصار وإعادة العلاقات الدبلوماسية معها، حيث تضمنت هذه المطالب إغلاق قناة “الجزيرة” وقطر العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق التركية.

 

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