زعم الأمير والصحفي السعودي، ورئيس نادي الطلبة السعوديين في المملكة المتحدة، بدر بن سعود، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “جورجي” الأصل من يهود “الخزر”، وفق قوله.

وقال “ابن سعود” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أردوغان السيد الجديد في قطر والذي أرسل ٥ آلاف من جنوده ليدربوا ١٠ آلاف هم كامل الجيش القطري هو في الأصل جورجي من يهود الخزر ولا حرج في ذلك.!”

أردوغان السيد الجديد في قطر والذي أرسل ٥ آلاف من جنوده ليدربوا ١٠ آلاف هم كامل الجيش القطري هو في الأصل جورجي من يهود الخزر ولا حرج في ذلك.! pic.twitter.com/IBHXKQxFbn — بدر بن سعود (@BaderbinSaud) June 30, 2017

تغريدة الأمير السعودي، أثارت سخرية كبيرة في أوساط متابعيه على موقع “تويتر”، مؤكدين جهله ومستنكرين محاولته في “استحمارهم”، كما قال احدهم، حامدين الله على نعمة العقل.

غريب يهودي ويفتح 12000مدرسه لتحفيظ القران وهو حافظ عشره اجزاء وبكل تركيا تسمع الاذان ويحارب الصوفيه بقدر المستطاع ما اجمل يهوديته وجورجيته — M.M.Alsalti (@2sAtagh4xpqv8qr) June 30, 2017

🔳 شوي شوي على استحمار متابعينك , ما تركتوا للصحافة المصرية شي — |Y| شامان (@shaman_Q8) June 30, 2017

كما هاجم مغردون الامير السعودي ساخرين منه بالقول إن الرئيس التركي يحفظ القرآن الكريم وينطقه أفضل من الملك سلمان بن عبد العزيز

الحمدلله على نعمة العقل — فهد الجهني (@skyfahad78) June 30, 2017

اتركوا شوي للصحافة المصرية 🙂 غباء على كيف كيفك — Abdullah Turkistani (@trkstnli) July 1, 2017

لا تتعرض للأصول لأنك بتفتح باب يؤدي إلى اهتمام الشارع السعودي بكتب التاريخ الممنوعة! — BoAbdullah 🇶🇦🇰🇼 (@Bookwaa) July 3, 2017

وتأتي هذه المزاعم في إطار الرفض السعودي و باقي دول حصار قطر لوجود قاعدة تركية في قطر، والذي تم الاتفاق على إقامتها عام 2014، إلا أن إندلاع الأزمة الخليجية، سرع إقرار البرلمان التركي لها بطلب من الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي على إثرها قامت أنقرة بإرسال 3 دفعات من الجنود والمعدات العسكرية إلى الدوحة خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت دول الحصار قد تقدمت بمجموعة من الطلبات، طالبت قطر بتنفيذها قبل رفع الحصار وإعادة العلاقات الدبلوماسية معها، حيث تضمنت هذه المطالب إغلاق قناة “الجزيرة” وقطر العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق القاعدة التركية.

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