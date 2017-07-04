اعتبر الأكاديمي اليمني، ورئيس منظمة عدالة لحقوق الإنسان والاستشارات القانونية، الدكتور عبد الخالق الرداعي، أن الانقلاب العسكري في مصر الذي وقع في 3 تموز/يوليو 2013 هو السبب الرئيسي في الأزمة الخليجية الراهنة، مؤكدا بأنه إذا لم يتم مصالحة مصرية برعاية خليجية وإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي وكافة المعتقلين، فإن الإنهيار هو المتوقع.

وقال “الرداعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الانقلاب العسكري في #مصر هو السبب الجوهري في أزمة 3+1 مع #قطر بين مؤيد وداعم للانقلاب ومعارض لاسقاط #مرسي ومن المتوقع زيادة الشرخ والانقسام”.

الانقلاب العسكري في #مصر هو السبب الجوهري في أزمة 3+1 مع #قطر بين مؤيد وداعم للانقلاب ومعارض لاسقاط #مرسي ومن المتوقع زيادة الشرخ والانقسام — د.عبد الخالق الرداعي (@alpraaaa) July 4, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مناشدا الدول الخليجية بأن تعي خطورة الوضع قائلا: ” توقع الانهيار الإقتصادي التام في #مصر إذا لم يعي #الخليج_العربي خطورة الوضع والاسراع في المصالحة وجبر الضرر واطلاق سراح المعتقلين”.

توقع الانهيار الإقتصادي التام في #مصر إذا لم يعي #الخليج_العربي خطورة الوضع والاسراع في المصالحة وجبر الضرر واطلاق سراح المعتقلين. — د.عبد الخالق الرداعي (@alpraaaa) July 4, 2017

وأوضح “الرادعي” أن استمرار الخلاف يصب في صالح إيران وإسرائيل قائلا: ” #مصالحة_وطنية_مصرية هي مفتاح الحل لأزمة 3+1مع #قطر وتحسين علاقة #تركيا مع #مصر و #الامارات غير ذلك سوف يتسع الخلاف لصالح اسرائيل وايران”.

#مصالحة_وطنية_مصرية هي مفتاح الحل لأزمة 3+1مع #قطر وتحسين علاقة #تركيا مع #مصر و #الامارات غير ذلك سوف يتسع الخلاف لصالح اسرائيل وايران. — د.عبد الخالق الرداعي (@alpraaaa) July 4, 2017

يشار إلى أنه قد حلت أمس الاثنين، الذكرى الرابعة لإعلان 3تموز/يوليو الذي أعلنه وزير الدفاع المصري آنذاك عبد الفتاح السيسي، والذي تم بمقتضاه عزل الرئيس الشرعي محمد مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين قد أعلنوا فورا دعمهم للخطوة الذي نفذها الجيش المصري، في حين أقدمت هذه الدول على دعم الانقلاب بسخاء، حيث تجاوزت المساعدات المقدمة له 32 مليار دولار، في حين وصفت قطر بان ما تم انقلاب على الشرعية، الامر الذي وضعها في مواجهة هذه الدول.

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