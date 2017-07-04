وطن (خاص) – شَكَرَ الإعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريّان، الجالية المصريّة في قطر، على اللّفتة الطيبّة التي قامت بها بتكريمه، ردّاً على دعوة أحد إعلاميي النّظام المصريّ “أحمد موسى”، للتظاهر ضدّه بسبب تعاطفه مع الأم المصرية.

ونشر “ريّان” صورةً له مع باقة ورد أهدته إيّاها الجالية المصريّة في قطر، مُعلّقاً: “شكرا للجاليه المصرية في قطر على باقة الورد ردا على دعوة المدعو احمد موسى لها للتظاهر ضدي بسبب تعاطفي مع الام المصرية”.

شكرا للجاليه المصرية في قطر على باقة الورد ردا على دعوة المدعو احمد موسى لها للتظاهر ضدي بسبب تعاطفي مع الام المصرية pic.twitter.com/PYc9iGdLTb — جمال ريان (@jamalrayyan) July 3, 2017

وكان الإعلامي المصري المثير للجدل أحمد موسى، قد دعا المصريين الموجودين في قطر للتظاهر أمام مقر قناة الجزيرة، وشنَّ هجوماً على جمال ريان، وقال إنه تطاول على الأمهات المصريات الشريفات بعقده مقارنة بين الأم المصرية والأم التركية التي كانت تودّع ابنها المجند بالقوات المسلحة قبل سفره إلى قطر.

جديرٌ بالذّكر أن الإعلامي المؤيد للنّظام المصري عمرو أديب أصيب بحالةٍ من الهستيريا على الهواء مباشرةً، قبل يومين، وشنّ هجوماً غير مسبوق على الإعلامي جمال ريان، مُحرّفاً تغريدةً نشرها الأخير عن الأم المصرية.

وكان الإعلامي جمال ريان كتب تغريدةً قال فيها: “الام التركية ودعت جنودها الى بلاد تدافع عن قضايا الأمة وقضايا الحق والعدل في العالم لا تقارن بالام المصرية المكلومة من اجل حفنة رز #خليجية”.

لكن على ما يبدو أن عمرو أديب أرادَ استغلال هذه التغريدة وتحريفها ليشنّ هجومه على الإعلامي جمال ريّان، بألفاظٍ “دنيئة” – تترفع وطن عن ذكرها -، مع الإشارة إلى أنّه أساء مباشرةً في إطار هجومه الى دولة قطر وأميرها تميم بن حمد آل ثاني.

وردّ الإعلاميّ جمال ريّان على تحريف “أديب” لتغريدته تلك، وهجومه عليه، قائلاً إنّ تعاطفه مع الام المصرية وهي تودع ابنها المرابط على حدود سيناء متوجها الى البحرين، أوجَعَ عمرو أديب.

يُشار إلى أن إعلاميين للنّظام المصريّ قد دعوا إلى القيام بتفجيرات في دولة قطر لضربِ استقرارها.

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