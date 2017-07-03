كشفت وكالة “إنفراد” الإخبارية الكويتية، نقلا عن مصدر كويتي مطلع، تفاصيل الرد القطري، على طلبات دول الحصار التي سلمه وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليو الاثنين.

وقالت الوكالة في تغريدات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” نقلا عن مصادر كويتية مطلعة:” الدول المحاصرة ل #قطر تدعو #الكويت لحضور اجتماعها الاربعاء في #القاهرة والمخصص لدراسة الرد القطري”.

انفراد/مصادر مطلعة: الدول المحاصرة ل #قطر تدعو #الكويت لحضور اجتماعها الاربعاء في #القاهرة والمخصص لدراسة الرد القطري pic.twitter.com/EaqZi704yE — انفراد الاخبارية (@EnferaadNews) July 3, 2017

وأضافت: “#قطر تعرب عن استعدادها لتخفيض علاقاتها الديبلوماسية والاقتصادية مع #ايران اذا ما التزمت بذلك كل الدول الخليجية”.

مصادر مطلعة لانفراد: #قطر تعرب عن استعدادها لتخفيض علاقاتها الديبلوماسية والاقتصادية مع #ايران اذا ما التزمت بذلك كل الدول الخليجية pic.twitter.com/aIfHVP1MzY — انفراد الاخبارية (@EnferaadNews) July 3, 2017

وتابعت: “#قطر أكدت في ردها على أن #تركيا دول مسلمة ولاشيء في ميثاق مجلس التعاون ينص على منع اقامة قواعد عسكرية”.

مصادر مطلعة لانفراد: #قطر أكدت في ردها على أن #تركيا دول مسلمة ولاشيء في ميثاق مجلس التعاون ينص على منع اقامة قواعد عسكرية pic.twitter.com/BKeYttVkgP — انفراد الاخبارية (@EnferaadNews) July 3, 2017

وأردفت قائلة: ” #قطر تؤكد بأنه لا وجود لاي عنصر من عناصر الحرس الثوري على أراضيها مشيرة إلى أن هذا المطلب غرضه تشويه سمعة #الدوحة”.

مصادر مطلعة لانفراد: #قطر تؤكد بأنه لا وجود لاي عنصر من عناصر الحرس الثوري على أراضيها مشيرة إلى أن هذا المطلب غرضه تشويه سمعة #الدوحة — انفراد الاخبارية (@EnferaadNews) July 3, 2017

واختتمت النقل عن المصدر قائلة: “#قطر ليس لها أي علاقة بالتنظيمات الارهابية التي حددتها الأمم المتحدة وهي عضو فعال بمكافحة الارهاب”.

مصادر مطلعة لانفراد: #قطر ليس لها أي علاقة بالتنظيمات الارهابية التي حددتها الأمم المتحدة وهي عضو فعال بمكافحة الارهاب pic.twitter.com/F99T5if2k8 — انفراد الاخبارية (@EnferaadNews) July 3, 2017

وكانت دول الحصار لقطر، قد مددت المهلة الممنوحة للدوحة للرد على مطالبها الـ13 مدة 48 ساعة استجابة لطلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك على إثر الإعلان القطري مساء الاحد بعزم وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زيارة الكويت لتسليمها الرد، وهو الأمر الذي تم صباح اليوم.

Also published on Medium.