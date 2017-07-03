كشفت وكالة “إنفراد” الإخبارية الكويتية، نقلا عن مصدر كويتي مطلع، تفاصيل الرد القطري، على طلبات التي سلمه وزير الخارجية القطري، ، لأمير الشيخ ، اليو الاثنين.

 

وقالت الوكالة في تغريدات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” نقلا عن مصادر كويتية مطلعة:” الدول المحاصرة ل # تدعو #الكويت لحضور اجتماعها الاربعاء في # والمخصص لدراسة الرد القطري”.

وأضافت: “#قطر تعرب عن استعدادها لتخفيض علاقاتها الديبلوماسية والاقتصادية مع #ايران اذا ما التزمت بذلك كل ”.

 

وتابعت: “#قطر أكدت في ردها على أن #تركيا دول مسلمة ولاشيء في ميثاق ينص على منع اقامة قواعد عسكرية”.

 

وأردفت قائلة: ” #قطر تؤكد بأنه لا وجود لاي عنصر من عناصر الحرس الثوري على أراضيها مشيرة إلى أن هذا المطلب غرضه تشويه سمعة #”.

 

واختتمت النقل عن المصدر قائلة: “#قطر ليس لها أي علاقة بالتنظيمات الارهابية التي حددتها الأمم المتحدة وهي عضو فعال بمكافحة الارهاب”.

 

وكانت دول الحصار لقطر، قد مددت المهلة الممنوحة للدوحة للرد على مطالبها الـ13 مدة 48 ساعة استجابة لطلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك على إثر الإعلان القطري مساء الاحد بعزم وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زيارة الكويت لتسليمها الرد، وهو الأمر الذي تم صباح اليوم.

 

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