في رد حازم على استفزازه، ألجم نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق، إسحاق سالم السيابي، مغردا إماراتيا، حاول استفزازه بعد تمنيه بزيارة قطر قريبا وعلى متن الخطوط الجوية القطرية، وتأكيده على رفض الحصار الجائر عليها المفروض من قبل (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وقال “السيابي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لأجلك يا #قطر عسى ان اتمكن قريبآ من زيارتك على #الطيران_القطري بإذن الله،لأسجل كلمة سلام ومحبة عائلية،اؤكد بها عدم الرضى عن #حصار_قطر”.

لأجلك يا #قطر عسى ان اتمكن قريبآ من زيارتك على #الطيران_القطري بإذن الله،لأسجل كلمة سلام ومحبة عائلية،اؤكد بها عدم الرضى عن #حصار_قطر 🌹🌷🌹 — اسحاق سالم السيابي (@ishaqsiabi) July 2, 2017

من جانبه، رد أحد المغردين الإماراتيين على “السيابي” برد مستفز وساخر في إشارة منه للعلاقات المتينة بين إيران وسلطنة عمان قائلا: ” اهم شي تلف تلف من عند ايران وبعدين تروح لقطر يعني خذلك مسافة يوم”.

اهم شي تلف تلف من عند ايران وبعدين تروح لقطر يعني خذلك مسافة يوم 👀👅 — سلطان العامري (@sultanalamerii1) July 2, 2017

ليأتي رد “السيابي” مفحما له قائلا: ” فرصة لمشاهدة طنب الصغرى وطنب الكبرى وابو موسى من الجو !!”.

فرصة لمشاهدة طنب الصغرى وطنب الكبرى وابو موسى من الجو !! — اسحاق سالم السيابي (@ishaqsiabi) July 2, 2017

يشار إلى أن إيران تحتل ثلاثة جزر إماراتية (طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى)، في حين ترتبط الإمارات معها بأعلى نسبة تبادل تجاري دول الخليج، دون أن تعمل على استرداد الجزر مكتفية فقط بإصدار بيانات تأكيد على حقها في هذه الجزر.

وكانت دول الحصار قد طلبت من دولة قطر من ضمن طلباتها الـ13 قطع علاقاتها مع إيران، على الرغم من أن التبادل التجاري بينها وبين قطر لا يتجاوز 200 مليون دولار، في حين تبلغ نسبة التبادل التجاري بين إيران والدول المحاصرة أكثر من 10 مليارات دولار تستحوذ الإمارات على نسبة تتجاوز الـ80 بالمئة منه.

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