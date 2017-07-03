في رد حازم على استفزازه، ألجم نائب رئيس السابق، إسحاق سالم السيابي، مغردا إماراتيا، حاول استفزازه بعد تمنيه بزيارة قريبا وعلى متن الخطوط الجوية القطرية، وتأكيده على رفض الحصار الجائر عليها المفروض من قبل ( والإمارات والبحرين ومصر).

 

وقال “السيابي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لأجلك يا #قطر عسى ان اتمكن قريبآ من زيارتك على #الطيران_القطري بإذن الله،لأسجل كلمة سلام ومحبة عائلية،اؤكد بها عدم الرضى عن #حصار_قطر”.

 

من جانبه، رد أحد المغردين الإماراتيين على “السيابي” برد مستفز وساخر في إشارة منه للعلاقات المتينة بين وسلطنة عمان قائلا: ” اهم شي تلف تلف من عند وبعدين تروح لقطر يعني خذلك مسافة يوم”.

 

ليأتي رد “السيابي” مفحما له قائلا: ” فرصة لمشاهدة طنب الصغرى وطنب الكبرى وابو موسى من الجو !!”.

 

يشار إلى أن إيران تحتل ثلاثة جزر إماراتية (طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى)، في حين ترتبط معها بأعلى نسبة تبادل تجاري ، دون أن تعمل على استرداد الجزر مكتفية فقط بإصدار بيانات تأكيد على حقها في هذه الجزر.

 

وكانت دول الحصار قد طلبت من دولة قطر من ضمن طلباتها الـ13 قطع علاقاتها مع إيران، على الرغم من أن بينها وبين قطر لا يتجاوز 200 مليون دولار، في حين تبلغ نسبة بين إيران والدول المحاصرة أكثر من 10 مليارات دولار تستحوذ الإمارات على نسبة تتجاوز الـ80 بالمئة منه.

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