شن النائب عن محافظة صلاح الدين في البرلمان العراقي، مشعان الجبوري، هجوما شديدا على، ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه لو نجح “ابن سلمان” ووالده في ابتلاع قطر فإن تآمرهم القادم سيكون على سلطنة عمان، وفق قوله.

وقال “الجبوري” في رده على تساؤل مغردة كويتية حول الدولة القادمة بعد الهجوم والحصار على قطر من قبل (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”:” اذا نجح سلمان وابنه وحلفاؤهم في ابتلاع قطر واسقاط الشرعية فيها فستكون وجهتهم القادمة التأمر على سلطنة عمان التي لم تؤيد عدوانهم على اليمن”.

اذا نجح سلمان وابنه وحلفاؤهم في ابتلاع قطر واسقاط الشرعية فيها فستكون وجهتهم القادمة التأمر على سلطنة عمان التي لم تؤيد عدوانهم على اليمن — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) July 2, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى قائلا: ” من يتابع صحافة ال سعود يظن ان ابن سلمان سياخذ قواته لغزو الدوحة وارى بعد الدعم التركي الايراني الروسي لقطر أن من يتجه للدوحة ستأكله النيران”.

من يتابع صحافة ال سعود يظن ان ابن سلمان سياخذ قواته لغزو الدوحة

وارى بعد الدعم التركي الايراني الروسي لقطر أن من يتجه للدوحة ستأكله النيران — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) July 2, 2017

يشار إلى أنه كثرت خلال الأيام الماضية ومع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة من قبل دول الحصار لقطر الأحاديث عن تحرك عسكري وشيك من قبل دول الحصار على قطر في حال رفضت الدوحة تنفيذ شروط دول الحصار، في حملة ممنهجة للضغط عليها لتنفيذ المطالب.

وكان مصدر مطلع قد كشف عن تفاصيل جديدة حول خطة الهجوم العسكري على قطر من قبل السعودية والإمارات في بداية الأزمة، مؤكا بأن إعلان تركيا نشر قوات لها في الدوحة قلب الموازين وعرقل تنفيذ المخطط مما أثار غضبا سعوديا إماراتيا ضد تركيا.

وكشف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن السعودية والإمارات حاولتا استغلال عدم عودة الجنود القطريين ضمن قوات “التحالف العربي” قبل إنهاء مشاركة قطر في عمليات التحالف لتنفيذ مخطط للإطاحة عسكريا بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

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