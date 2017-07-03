شن النائب عن محافظة صلاح الدين في البرلمان العراقي، ، هجوما شديدا على، ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه لو نجح “ابن سلمان” ووالده في ابتلاع قطر فإن تآمرهم القادم سيكون على ، وفق قوله.

 

وقال “الجبوري” في رده على تساؤل مغردة كويتية حول الدولة القادمة بعد الهجوم والحصار على قطر من قبل ( والإمارات والبحرين ومصر) عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”:” اذا نجح سلمان وابنه وحلفاؤهم في ابتلاع قطر واسقاط الشرعية فيها فستكون وجهتهم القادمة التأمر على سلطنة عمان التي لم تؤيد عدوانهم على ”.

وأضاف في تغريدة أخرى قائلا: ” من يتابع صحافة ال سعود يظن ان ابن سلمان سياخذ قواته لغزو وارى بعد الدعم التركي الايراني الروسي لقطر أن من يتجه للدوحة ستأكله النيران”.

 

يشار إلى أنه كثرت خلال الأيام الماضية ومع اقتراب انتهاء الممنوحة من قبل دول الحصار لقطر الأحاديث عن تحرك عسكري وشيك من قبل دول الحصار على قطر في حال رفضت الدوحة تنفيذ شروط دول الحصار، في حملة ممنهجة للضغط عليها لتنفيذ المطالب.

 

وكان مصدر مطلع قد كشف عن تفاصيل جديدة حول خطة الهجوم العسكري على قطر من قبل السعودية والإمارات في بداية الأزمة، مؤكا بأن إعلان  نشر قوات لها في الدوحة قلب الموازين وعرقل تنفيذ المخطط مما أثار غضبا سعوديا إماراتيا ضد .

 

 

وكشف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن السعودية والإمارات حاولتا استغلال عدم عودة الجنود القطريين ضمن قوات “” قبل إنهاء مشاركة قطر في عمليات التحالف لتنفيذ مخطط للإطاحة عسكريا بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

 

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