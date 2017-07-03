وطن (خاص) – استبعد حساب “كشكول” الشهير على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن يقوم “آل سعود“ بتنفيذ تدخلٍ عسكريّ في قطر، مع انتهاء المهلة الممنوحة مساء الأحد، وتمديدها ليومين آخريْن استجابةً لطلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الرّاصد والمُراقب “كشكول” في تغريدةٍ له على حسابه إنّ آل سعود “أضعف وأعجز وأذل” من أن يقوموا بتدخلٍ عسكريّ في دولة قطر.

#تمديد_المهله_من_اجل_شعب_قطر

يقولون لي السعوديين

تتوقع تدخل عسكري ؟

هؤلاء لا يفهمون قلت لكم كم مرة ابن سعود أضعف وأعجز وأذل مما تظنون بكثير — كشكول (@coluche_ar) ٣ يوليو، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدةٍ ثانية أنّ مشكلة دول الحصار أنها تورّطت في قضية ليست على قدرها، وستحاول التخلص منها بأي طريقة، متوقعاً أن ينتهي المطافُ بدول الحصار إلى إعلان رفع الحصار عن قطر لأجل الشعب القطريّ، كمبرر لفشل حصارهم الذي واجهته الدوحة بذكاء ومنطق.

#تمديد_المهله_من_اجل_شعب_قطر

مشكلة دول الحصار أنها دخلت في سالفة ماهي قدها وتحاول تتخلص بأي طريقة

أخرتها بيقولك رفعنا الحصار لأجل شعب قطر . — كشكول (@coluche_ar) ٣ يوليو، ٢٠١٧

يُشارُ إلى أنّ وكالة الأنباء القطرية قالت إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيستقبل الاثنين وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يحمل رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتحمل الرسالة رد قطر على قائمة المطالب المقدمة من دول الحصار عن طريق الكويت يوم 22 يونيو/حزيران الماضي.

وقال بيان مشترك لدول الحصار إنها مددت المهلة ليومين استجابة لطلب أمير الكويت، مشيرة إلى أنها ستدرس رد دولة قطر على قائمة المطالب التي وجهت لها عن طريق الكويت وستقوم بالرد عليه.

ويجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة يوم الأربعاء القادم لبحث خطواتهم المقبلة إزاء الأزمة الخليجية.

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