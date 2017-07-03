وطن (خاص) – استبعد حساب “” الشهير على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن يقوم ““ بتنفيذ تدخلٍ عسكريّ في ، مع انتهاء المهلة الممنوحة مساء الأحد، وتمديدها ليومين آخريْن استجابةً لطلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

 

وقال الرّاصد والمُراقب “كشكول” في تغريدةٍ له على حسابه إنّ آل سعود “أضعف وأعجز وأذل” من أن يقوموا بتدخلٍ عسكريّ في دولة قطر.

وأضاف في تغريدةٍ ثانية أنّ مشكلة أنها تورّطت في قضية ليست على قدرها، وستحاول التخلص منها بأي طريقة، متوقعاً أن ينتهي المطافُ بدول الحصار إلى إعلان رفع الحصار عن قطر لأجل الشعب القطريّ، كمبرر لفشل حصارهم الذي واجهته الدوحة بذكاء ومنطق.

يُشارُ إلى أنّ وكالة الأنباء القطرية قالت إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيستقبل الاثنين وزير الخارجية القطري الشيخ الذي يحمل رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ .

 

وتحمل الرسالة رد قطر على قائمة المطالب المقدمة من دول الحصار عن طريق الكويت يوم 22 يونيو/حزيران الماضي.

 

وقال بيان مشترك لدول الحصار إنها مددت المهلة ليومين استجابة لطلب أمير الكويت، مشيرة إلى أنها ستدرس رد دولة قطر على قائمة المطالب التي وجهت لها عن طريق الكويت وستقوم بالرد عليه.

 

ويجتمع وزراء خارجية والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة يوم الأربعاء القادم لبحث خطواتهم المقبلة إزاء الأزمة الخليجية.

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