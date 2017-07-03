كشف مسؤول فلسطيني سابق رفيع المستوى، أن جهاز المخابرات التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة، يقوم بجهود استخباراتية في قطاع غزة، ويحاول تجنيد بعض الشبان الفلسطينيين للعمل لصالحه.وفق ما نقل عنه “عربي21”

وأرجع الخبير في الأمن القومي، إبراهيم حبيب، الاستهداف الأمني لقطاع غزة، لأنه “بات محور التأثير الأهم على مستوى الإقليم لاعتبارات عدة أولها رمزية القضية الفلسطينية، بالإضافة لوجود المقاومة المسلحة في القطاع التي باتت تشكل تهديدا للكيان الصهيوني”.

وهاجم “بعض الدول العربية” التي وصفها بأنها “أصبحت أدوات تستخدم في سبيل الحصول على المعلومات، واستعمالها ضد المقاومة”، وفق قوله.

وقال إن هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر، إذ “سبق للمخابرات الإماراتية أن أرسلت مجموعة من ضباطها عام 2014 (خلال الحرب الأخيرة)، إلا أن أجهزة الأمن في غزة اكتشفت أمرهم، وطردتهم من القطاع مباشرة”.

وحول سعي المخابرات الإماراتية إلى “تجنيد” بعض الفلسطينيين للعمل لصالحها داخل قطاع غزة، قال الخبير الأمني: “تحاول الإمارات ذلك بوسائل مختلفة، أبرزها المساعدات الإنسانية التي تقدمها”.

من جهته، قال الخبير الأمني الفلسطيني، كمال التربان، إنه “لم يعد دور الإمارات سريا في المنطقة، فمن خلال التسريبات التي تم الكشف عنها مؤخرا لسفيرها في واشنطن يوسف العتيبة، فإنه يمكن القول إنه بات واضحا أن المخابرات الإماراتية تؤدي أدوارا مثيرة للجدل، تؤذي كل الأطراف التي تشكل خطرا على إسرائيل في المنطقة”.

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