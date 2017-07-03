وطن (خاص) – بعد انتهاء المهلة التي منحتها دولُ الحصار لقطر للإستجابة الى مطالبهم، مساء الأحد، وتمديدها ليومين آخريْن استجابةً لطلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قال الكاتب القطري .د.عـبدالله العـمـادي، إنّ التأجيل غير نافع لأن غايتهم -أي دول الحصار- خضوعاً تاماً.

وقال “العمادي” في تغريدةٍ له على جسابه في “تويتر”: “أمير الكويت طالب المحاصرين تمديد مهلتهم ليومين لبحث الرد القطري، إلا أن التأجيل غير نافع، لأن غايتهم لا تتحقق في أي رد. يريدون خضوعاً تاما!”.

أمير الكويت طالب المحاصرين تمديد مهلتهم ليومين لبحث الرد القطري، إلا أن التأجيل غير نافع، لأن غايتهم لا تتحقق في أي رد. يريدون خضوعاً تاما! — د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) ٢ يوليو، ٢٠١٧

ويجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة يوم الأربعاء القادم لبحث خطواتهم المقبلة إزاء الأزمة الخليجية.

وعلّق د.العمادي على هذا الإجتماع بقوله: “اجتماعهم الأربعاء مع الحليف الرابع لبحث تصعيد إعلامي جديد ووضع مشاهد لحرب نفسية قد تستمر بعض الوقت، مع التخطيط لحصار في مجالات أخرى !”.

اجتماعهم الأربعاء مع الحليف الرابع لبحث تصعيد إعلامي جديد ووضع مشاهد لحرب نفسية قد تستمر بعض الوقت، مع التخطيط لحصار في مجالات أخرى !

🇶🇦🇶🇦 — د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) ٢ يوليو، ٢٠١٧

وكان الكاتب القطريّ قد وجّه رسالةً إلى المتحمسين للتصعيد العسكري مع قطر، قائلاً: “إنما حماسهم سيحرقهم أولاً قبل غيرهم.. الخليج ما هو إلا برميل نفط، ورصاصة واحدة تحرق الأخضر واليابس..”.

المتحمسون للتصعيد العسكري مع قطر، إنما حماسهم سيحرقهم أولاً قبل غيرهم.. الخليج ما هو إلا برميل نفط، ورصاصة واحدة تحرق الأخضر واليابس.. — د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) ١ يوليو، ٢٠١٧

يُشارُ إلى أنّ وكالة الأنباء القطرية قالت إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيستقبل الاثنين وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يحمل رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتحمل الرسالة رد قطر على قائمة المطالب المقدمة من دول الحصار عن طريق الكويت يوم 22 يونيو/حزيران الماضي.

وقال بيان مشترك لدول الحصار إنها مددت المهلة ليومين استجابة لطلب أمير الكويت، مشيرة إلى أنها ستدرس رد دولة قطر على قائمة المطالب التي وجهت لها عن طريق الكويت وستقوم بالرد عليه.

Also published on Medium.