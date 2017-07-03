في تطور مفاجىء، طالبت الكويت التي يقود أميرها الشيخ صباح الجابر الصباح، جهود الوساطة بين دول الحصار وقطر، بتمديد المهلة التي منحتها هذه الدول للدوحة لتنفيذ طلباتها لمدة 48 ساعة إضافية.

وقال بيان صادر عن الحكومة الكويتية، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية “كونا” إنه “نظرا لاستقبال صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر حاملا رسالة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر تتضمن الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة عن طريق الكويت، فإن دول الكويت تتطلع من الأشقاء في السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى طلب الاستجابة لتمديد المهلة الممنوحة لدولة قطر ثماني وأربعين ساعة”.

يشار إلى أنه انتهت ليل أمس الأحد مهلة العشرة أيام التي منحتها دول الحصار لقطر لتنفيذ طلباتها التي تتضمن إغلاق قناة “الجزيرة” وإغلاق القاعدة التركية بالإضافة إلى قطع العلاقات مع إيران، وهو الأمر الذي رفضته قطر على لسان وزير خارجيتها، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، باعتبارها مطالب وضعت لترفض ويستحيل تنفيذها لافتقادها المنطق.

وكانت وكالة الأنباء القطرية، قد أعلنت مساء الأحد، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح سيستقبل صباح الاثنين، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حاملا رسالة خطية موجهة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضافت أن الرسالة تحمل الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة عن طريق الكويت أواخر شهر حزيران/يونيو الفائت.

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