قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام عبدالرحمن بن حمد، إن الإرهاب ينبت في بيئة تقمع ، على حد تعبيره.

 

وكتب «بن حمد» في تدوينة على موقع التدوين المصغر «»: «ينبت الإرهاب ببيئة تقمع الحريات ولا يعيش في حاضنة يحصل فيها الشعب على حقوقه وأولها حرية التعبير».

 

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