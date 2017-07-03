قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام عبدالرحمن بن حمد، إن الإرهاب ينبت في بيئة تقمع الحريات، على حد تعبيره.

وكتب «بن حمد» في تدوينة على موقع التدوين المصغر «تويتر»: «ينبت الإرهاب ببيئة تقمع الحريات ولا يعيش في حاضنة يحصل فيها الشعب على حقوقه وأولها حرية التعبير».

ينبت الإرهاب ببيئة تقمع الحريات ولا يعيش في حاضنة يحصل فيها الشعب على حقوقه وأولها حرية التعبير — عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) July 3, 2017

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