قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام عبدالرحمن بن حمد، إن الإرهاب ينبت في بيئة تقمع الحريات، على حد تعبيره.
وكتب «بن حمد» في تدوينة على موقع التدوين المصغر «تويتر»: «ينبت الإرهاب ببيئة تقمع الحريات ولا يعيش في حاضنة يحصل فيها الشعب على حقوقه وأولها حرية التعبير».
ينبت الإرهاب ببيئة تقمع الحريات ولا يعيش في حاضنة يحصل فيها الشعب على حقوقه وأولها حرية التعبير
— عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) July 3, 2017
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2 تعليقات علي “عبدالرحمن بن حمد: الإرهاب ينبت في بيئة تقمع الحريات”
اكبر دوله صانعه ومصدره ومروجه للارهاب والارهابيين وتمول الإيديولوجية المتطرفة وتغذيها هي السعوديه وليست قطر ، بؤرة التشدد والتطرف والتزمت السعوديه وليست قطر ، حيث يزيد عدد المقاتلين السعوديين في تنظيم داعش الإرهابي عن سبعة آلاف مقاتل ويوجد ضعف هذا العدد داخل السعوديه جاهز للتصدير . دور النظام السعودي وليس القطري في هجمات 11 سبتمبر 2001 ،حيث أن 15 خاطفاً من منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر البالغ عددهم 19 ارهابي هم سعوديون وليس قطريون . زعيم تنظيم القاعده الإرهابي سعودي وليس قطري و جميع أعضاء وقياديي تنظيم القاعده الإرهابي سعوديين . قانون جاستا “العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي”، قانون أمريكي وضع للسعوديه والإمارات نظراً لدعمهما للارهاب وليس لقطر .
العساكر الاعراب هم الارهاب…