لم يسع حساب وكالة “سبوتنيك” الروسية على “تويتر” إلا السخرية من إعلان دول الحصار الأربعة المقاطعة لقطر عن عقد اجتماع لوزراء خارجيتها، يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الرد القطري الذي سلمته الدوحة اليوم الاثنين للكويت على طلباتها الثلاثة عشر.

ونشر حساب الوكالة باللغة الإنجليزية على موقع التدوين المصغر “تويتر”، خبرا عن اجتماع وزراء خارجية دول الحصار الأربعة في القاهرة لمناقشة الأزمة مع قطر، مرفقا بالخبر “إيموشن” متحرك ساخر، يدل على أن الاجتماع ليس إلا كلام في كلام.

Foreign ministers of four Arab countries to meet in Cairo to discuss #Qatar issue https://t.co/I0tNeFt52V pic.twitter.com/6bjSc3Z58p — Sputnik (@SputnikInt) July 2, 2017

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نبيل أبو زيد في بيان “بناء على دعوة من وزير الخارجية سامح شكري تقرر عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة يوم الأربعاء 5 يوليو الجاري لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر”.

يشار إلى أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد سلم اليوم الاثنين، الرد القطري على طلبات الدول المحاصرة الـ13، في حين كشفت مصادر بأن قطر نفت دعمها للإرهاب، مؤكدة التزامها بما تصدره الأمم المتحدة حول المنظمات الإرهابية، نافية في الوقت نفسه وجود قوات للحرس الثوري الإيراني على أراضيها معتبرة هذه التهمة فقط من أجل إثارة الدول الغربية ضد قطر، مؤكدة استعدادها لقطع العلاقات مع إيران في حال أقدمت كافة الدول الخليجية على هذه الخطوة.

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