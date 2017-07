لم يسع حساب وكالة “سبوتنيك” الروسية على “تويتر” إلا السخرية من إعلان دول الحصار الأربعة المقاطعة لقطر عن عقد اجتماع لوزراء خارجيتها، يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الرد القطري الذي سلمته الدوحة اليوم الاثنين للكويت على طلباتها الثلاثة عشر.

ونشر حساب الوكالة باللغة الإنجليزية على موقع التدوين المصغر “تويتر”، خبرا عن اجتماع وزراء خارجية دول الحصار الأربعة في القاهرة لمناقشة الأزمة مع قطر، مرفقا بالخبر “إيموشن” متحرك ساخر، يدل على أن الاجتماع ليس إلا كلام في كلام.

Foreign ministers of four Arab countries to meet in Cairo to discuss #Qatar issue https://t.co/I0tNeFt52V pic.twitter.com/6bjSc3Z58p

— Sputnik (@SputnikInt) July 2, 2017