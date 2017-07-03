واجهت معاقةٌ ذهنياً إذلالاً رهيباً بتقييدها إلى جرار وتعريتها وحلق شعرها وضربها بالعصي وقذفها بالحجارة لمدة 3 ساعات، قبل قتلها على أيدي جماهير هائجة في الهند ظناً بأنها تختطف الأطفال عمداً.

وقال شهود عيان إن الضرب كان قاسياً إلى أبعد الحدود “وبلا رحمة”.

والمرأة الضحية تدعى اوتيرا بيبي، 42 عاماً، ووقعت أسيرة بين أيدي سكان إحدى القرى في ولاية البنغال الغربية، ميثيبور – باناغاره، والذين اتهموها بمحاولة خطف أطفالهم، وفق “ديلي ميل” البريطانية.

وعندما حاولت المرأة أن توضح موقفها للجماهير الغاضبة فشلت بسبب إعاقتها العقلية التي حالت دون قدرتها على التواصل.

وتدخلت الشرطة في النهاية في محاولة لإنقاذ المرأة في وقت متأخر، ونقلتها بعد ظهر يوم الاعتداء إلى مستشفى جانجبور لكنها توفيت متأثرة بجروحها.

واحتجزت الشرطة عددا من القرويين لاستجوابهم، ولكن لم توجه اتهامات إلى أي منهم.

من جانبه، أكد زوج الضحية أنها مختلة عقلياً، وقالت عائلتها إنها كثيراً ما تهرب وتختفي من المنزل لمدة يوم أو يومين.

Also published on Medium.