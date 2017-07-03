تقدمت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، بطلب إلى الإنتربول الدولي، لضبط عدد من المعارضة المقيمين فى تركيا وقطر، وذلك بناء على صدور قرارات ضبط وإحضار ضدهم.

وقال مصدر أمني، إن “إنتربول القاهرة سيرسل مجددا إلى الإنتربول الدولي قائمة بأسماء عناصر تنظيم الإخوان الهاربين في قطر وتركيا؛ لمطالبة السلطات القطرية والتركية بتسليمهم إلى مصر”.

وأضاف المصدر الأمني، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن جميع من شملتهم القائمة صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة أو أحكام قضائية من القضاء المصري، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال القائمة إلى الانتربول الدولي؛ لتجديد إصدار النشرات الحمراء بحقهم.

وشملت القائمة، كلًا من “يوسف القرضاوي، ووجدي غنيم، ويحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق في حكومة هشام قنديل، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأيمن عبدالغني أمين شباب حزب الحرية والعدالة، زوج ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية، وأحمد المغير أحد الكوادر الشبابية في جماعة الإخوان، ومحمد الجوادي القيادي بتحالف دعم الإخوان، ومحمد القدوسي المحلل السياسي بقناة الجزيرة القطرية، والصحفيون وائل قنديل، وعلاء صادق، ورامي جان، وسليم عزوز”.

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