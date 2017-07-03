قال مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن قناة “الإخبارية” السعودية، تلاعبت في بث صوت الترجمة لتصريحات وزير الخارجية الألماني “زيغمار غابرييل”، خلال مؤتمرٍ صحفيّ مع نظيره السعوديّ “عادل الجبير”؛ لأن تصريحات الوزير الألماني “لم ترق لها”، حين قال إن أحداً لا يشكك في سيادة قطر.

ولفت مغردون إلى أن ما قامت به القناة عبارة عن تكرار لمقطع صوتي مأخوذ من تسجيل الترجمة وتكراره عدة مرات لتغطية مدة زمنية تترافق مع انتهاء مدة حديث الوزير وتصوير الأمر وكأنه خلل في الترجمة، ويضيف مغرد: “لكن من قام بهذه العملية يظهر أنه طالب ابتدائي في فنيات الصوت”.

يشار إلى أن الوزير الألماني قال في المؤتمر الصحفي مع الجبير إن أفضل حل للأزمة هو “إنهاء أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية أو المتطرفة”، مضيفا: “لكننا جميعا نعلم أن هذا الدعم لا تنظمه دول وإنما عادة أشخاص”.

وقال غابرييل إنه لم يأته انطباع عقب اجتماعه مع الجبير بأن الدول الأربع تشكك في سيادة قطر.

ودعا الوزير الألماني إلى اتفاق يشمل المنطقة بأسرها لدعم وتمويل التنظيمات الإرهابية.

وقالت قناة “الجزيرة” التي التقطت المشهد الملفت إن مقطعا صوتيا قصيرا تكرر للمترجمة نحو 6 مرات خلال إجابة الوزير الألماني وفي نهاية المشهد عاد صوت المترجمة مرة أخرى بعبارة أخرى تقول: “لا تمس سيادة قطر”.

خلل فني لافت للانتباه تخلل ترجمة إجابة الوزير الألماني على السؤال الوحيد الموجه له في المؤتمر الصحفي المنقول حصريا على القناة #السعودية pic.twitter.com/VPwyD61oMr — قناة الجزيرة (@AJArabic) ٣ يوليو، ٢٠١٧

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