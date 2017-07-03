عثرت الأجهزة الأمنية العراقية، الاثنين، على جثة الفنان العراقي كرار نوشي بالعاصمة العراقية بغداد بعد يومين من اختطافه من قبل مجهولين.

وبدت على الجثة آثار طعنات في أماكن مختلفة مع كدمات تعذيب، وتم نقل الجثة إلى التشريح.

ويدرس “كرار” في معهد الفنون الجميلة بجامعة بغداد، وحقق شهرة واسعة بالعراق بعد انتشار صوره أخيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي على أنه مرشح لمسابقة ملك جمال العراق.

ولم تعلن السلطات الدوافع وراء قتل الشاب أو الجهة التي تقف وراء اختطافه، لكن نوشي كان معروفا على مواقع التواصل الاجتماعي بولعه بالأزياء وآخر صيحاتها.

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