عثرت الأجهزة الأمنية العراقية، الاثنين، على جثة الفنان العراقي كرار نوشي بالعاصمة العراقية بغداد بعد يومين من اختطافه من قبل مجهولين.
وبدت على الجثة آثار طعنات في أماكن مختلفة مع كدمات تعذيب، وتم نقل الجثة إلى التشريح.
ويدرس “كرار” في معهد الفنون الجميلة بجامعة بغداد، وحقق شهرة واسعة بالعراق بعد انتشار صوره أخيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي على أنه مرشح لمسابقة ملك جمال العراق.
ولم تعلن السلطات الدوافع وراء قتل الشاب أو الجهة التي تقف وراء اختطافه، لكن نوشي كان معروفا على مواقع التواصل الاجتماعي بولعه بالأزياء وآخر صيحاتها.
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تعليق واحد علي “«شاهد» بعد يومين من اختطافه .. “ملك جمال العراق” جثة بها طعنات وتعذيب!”
مسكين على كل حال, ولكن الغريب عندما يكون الانسان في غباء لاحدود له!؟ جعل نفسهه غريباً شاذاً في بيئة غريبة وشاذة! هل العراق مكان مناسب لهذه الحالات لهذه الاشكل؟ العراق خراب, دمار ثم خراب ودمار, بل انه ثقب اسود بدون قاع والذي يعيش في العراق يعيش خارج الزمن بسبب هذه الحكومة التي لايوجد وصف سيئ بما يكفي لوصفه!؟ في كل مكان إذا استلم المعممين ذوي القلوب السوداء الحكم فإعلم بان الحياة تصبح سوداء قاتمة! هذا المسكين ماذا كان يريد؟