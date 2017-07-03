في تدوينة غامضة وتزامنا مع ما نقلته مصادر مقربة من نادي الهلال السعودي، عن عزم النادي التعاقد مع الحارس الدولي العماني “علي الحبسي”، أثار “الحبسي” الكثير من التكهنات حول مستقبله مع نادي “ريدينج الإنجليزي” واقترابه من الانضمام إلى “نادي الهلال”، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقام “الحبسي” عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، بنشر صورة له مصحوبة بقلوب زرقاء، وهو ما اعتبرته جماهير الهلال إشارة إلى نجاح مفاوضات انتقاله إلى الزعيم.

من جانبهم، عبر مشجعوا نادي “الهلال” فرحتهم بانضمام “الحبسي” إلى ناديهم، مرحبين أيما ترحاب بقدومه إلى ناديهم.

هلا بالحارس العملاااق في معقل الزعمااء 💙💙 — عبدالعزيزالصالح (@alsaleh333) July 3, 2017

أهلاً بالكبير في معقل الكبار .. 💙💙 — معتز الدعيج (@Motaz_alduaij) July 3, 2017

ارحب يابو عبدالله 💙💙

الله يوفقك يالغالي — عبدالعزيز السنيد (@aziz_alsunaid) July 3, 2017

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