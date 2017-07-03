في تدوينة غامضة وتزامنا مع ما نقلته مصادر مقربة من ، عن عزم النادي التعاقد مع الحارس الدولي العماني “”، أثار “الحبسي” الكثير من التكهنات حول مستقبله مع نادي “” واقترابه من الانضمام إلى “نادي الهلال”، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وقام “الحبسي” عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”، بنشر  صورة له مصحوبة بقلوب زرقاء، وهو ما اعتبرته جماهير الهلال إشارة إلى نجاح مفاوضات انتقاله إلى .

 

من جانبهم، عبر مشجعوا نادي “الهلال” فرحتهم بانضمام “الحبسي” إلى ناديهم، مرحبين أيما ترحاب بقدومه إلى ناديهم.

 

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