وطن (خاص) – رفعت الجالية التونسية في قطر، لافتةً كُتبَ عليها “كلنا قطر”، خلال مباراة المنتخبين القطريّ والتونسي ضمن البطولة الودية الدولية لكرة اليد، اليوم الإثنين.

وفاز في المباراة المنتخب القطريّ للشباب، بنتيجة (32-31) في أولى مبارياته بالبطولة الودية الدولية.

وهذه ليست المرّة الأولى منذ بدء حصار قطر، التي تبادر فيها الجماهير التونسية إلى هكذا لفتة، فقد أعربت تلك الجماهير عن تضامنها مع قطر ضد الحصار، ورفعت خلال حضورها المباراة النهائية لكأس تونس يافطة ضخمة كتب عليها ” كرهناكم يا حكام! تحاصرون قطر وإسرائيل في سلام”.

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