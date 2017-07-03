وطن (خاص) – رفعت ، لافتةً كُتبَ عليها “”، خلال مباراة المنتخبين القطريّ والتونسي ضمن البطولة الودية الدولية لكرة اليد، اليوم الإثنين.

 

وفاز في المباراة المنتخب القطريّ للشباب، بنتيجة (32-31) في أولى مبارياته بالبطولة الودية الدولية.

وهذه ليست المرّة الأولى منذ بدء ، التي تبادر فيها الجماهير التونسية إلى هكذا لفتة، فقد أعربت تلك الجماهير  عن تضامنها مع ضد الحصار، ورفعت خلال حضورها المباراة النهائية لكأس يافطة ضخمة كتب عليها ” كرهناكم يا حكام! تحاصرون قطر وإسرائيل في سلام”.

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