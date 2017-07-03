في تحريض مباشر ودون الاهتمام بمصلحة أكثر من 300 ألف مصري عامل، طالب الإعلامي أحمد موسى، المصريين المقيمين في قطر أن يحاصروا قناة “الجزيرة” القطرية، حتى تقدم اعتذارًا رسميًا عن تصريحات مزعومة للإعلامي الفلسطيني بالقناة، جمال ريان، بأنه تطاول على الأمهات المصريات.

وقال “موسى” خلال تقديمه حلقة الأحد، ببرنامجه “على مسؤوليتي”، المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “السلطات القطرية مش هتعمل حاجة، تروحوا كلكم عند القناة وخدوا حقكم، لو نزلتوا الشارع سقط النظام القطري”.

كما زعم “موسى” بأن الإعلامي، جمال ريان، هو ” أحد أذرع الإرهاب ويبث سمومه ضد مصر”، مشيرا إلى أنه “جاسوسًا على زملائه بقناة الجزيرة”، بحسب ادعاءاته

يشار إلى أن هذا الهجوم جاء ردا على تحريف تغريدة للإعلامي جمال ريان تحدث فيها عن مأساة الأم المصرية وما تعانيه في ظل حكم الانقلاب.

وقال “ريان في تدوينته التي سبق وأن رصدتها “وطن”:“الام التركية ودعت جنودها الى بلاد تدافع عن قضايا الأمة وقضايا الحق والعدل في العالم لا تقارن بالام المصرية المكلومة من اجل حفنة رز #خليجية”.

الام التركية ودعت جنودها الى بلاد تدافع عن قضايا الأمة وقضايا الحق والعدل في العالم لا تقارن بالام المصرية المكلومة من اجل حفنة رز #خليجية https://t.co/tzriC53Db3 — جمال ريان (@jamalrayyan) June 30, 2017

Also published on Medium.