في تحريض مباشر ودون الاهتمام بمصلحة أكثر من 300 ألف مصري عامل، طالب الإعلامي ، المصريين المقيمين في أن يحاصروا قناة “” القطرية، حتى تقدم اعتذارًا رسميًا عن تصريحات مزعومة للإعلامي الفلسطيني بالقناة، ، بأنه تطاول على .

 

وقال “موسى” خلال تقديمه حلقة الأحد، ببرنامجه “على مسؤوليتي”، المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “السلطات القطرية مش هتعمل حاجة، تروحوا كلكم عند القناة وخدوا حقكم، لو نزلتوا الشارع سقط النظام القطري”.

 

كما زعم “موسى” بأن الإعلامي، جمال ريان، هو ” أحد أذرع ويبث سمومه ضد مصر”، مشيرا إلى أنه “جاسوسًا على زملائه بقناة الجزيرة”، بحسب ادعاءاته

 

 

يشار إلى أن هذا الهجوم جاء ردا على تحريف تغريدة للإعلامي جمال ريان تحدث فيها عن مأساة الأم المصرية وما تعانيه في ظل حكم .

 

وقال “ريان في تدوينته التي سبق وأن رصدتها “وطن”:“الام التركية ودعت جنودها الى بلاد تدافع عن قضايا وقضايا الحق والعدل في لا تقارن بالام المصرية المكلومة من اجل حفنة رز #خليجية”.

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