وطن (خاص) – في تناقضٍ واضحٍ معَ اتهامات التدخل في شؤون الدّول الخليجيّة التي وجهتها دول الحصار لدولة قطر منذ بدء الأزمة الخليجية، كتب ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، تغريدةً “مريبة”، وتحمل في ما ورائها الكثير.

وكتب “خلفان” على “تويتر”: “قطر جزء لا يتجرأ من دولة الامارات”. ما اعتبره مغرّدون تصريحاً بنية الإمارات لاحتلال قطر، والتدخل في شؤونها.

وردّ ناشطون على “خلفان” بتذكيره بالجزر الثلاث (طنب الكبرى ,طنب الصغرى اللتان تتبعان إمارة رأس الخيمة، أبو موسى التي تتبع إمارة الشارقة) التي تتهم ابوظبي ايران باحتلالها.

الامارات ليست دولة بل تجمع قبائل آل زايد وآل مكتوم وآل القاسمي …الخ وكل من يده له ؟واضح انك تحلم اقترح ان تتغطى اثناء النوم — لواء ر عبدالكريم خلف (@akklaph) ٣ يوليو، ٢٠١٧

تخسي قطر لها سيادتها ولن تكون جزاء من دولة الدعاره وغسيل الأموال — بو الفهد (@Bo_Fahad007) ٣ يوليو، ٢٠١٧

الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الامارات

لكن ما عندكم شيوخ فيهم نخوة ورجولة يعيدون أراضيهم المغتصبة منهم

اللي ما يقدر يحمي ارضه لن يحمي عرضه — بن جبر ال قطر (@hLVflgtWlHGwo8s) ٣ يوليو، ٢٠١٧

وسلّم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أثناء لقائه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رد بلاده على مطالب دول الحصار.

واستقبل أمير دولة الكويت وزير الخارجية القطري الذي حمل رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتحمل الرسالة رد دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية الموجهة من دول الحصار عن طريق دولة الكويت في أواخر الشهر الماضي.

Also published on Medium.