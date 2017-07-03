وطن (خاص) – في تناقضٍ واضحٍ معَ اتهامات التدخل في شؤون الدّول الخليجيّة التي وجهتها لدولة منذ بدء الأزمة الخليجية، كتب نائب قائد شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، تغريدةً “مريبة”، وتحمل في ما ورائها الكثير.

 

وكتب “خلفان” على “تويتر”: “قطر جزء لا يتجرأ من دولة ”. ما اعتبره مغرّدون تصريحاً بنية لاحتلال قطر، والتدخل في شؤونها.

وردّ ناشطون على “خلفان” بتذكيره بالجزر الثلاث ( ,طنب الصغرى اللتان تتبعان إمارة رأس الخيمة، أبو موسى التي تتبع إمارة الشارقة) التي تتهم ابوظبي باحتلالها.

 

وسلّم وزير الخارجية القطري الشيخ أثناء لقائه أمير الشيخ رد بلاده على مطالب دول الحصار.

 

واستقبل أمير دولة الكويت وزير الخارجية القطري الذي حمل رسالة خطية من أمير قطر الشيخ .

 

وتحمل الرسالة رد دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية الموجهة من دول الحصار عن طريق دولة الكويت في أواخر الشهر الماضي.

 

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