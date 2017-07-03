رد الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة”، جمال ريان، على هجوم “الإعلامي!” المصري أحمد موسى، بعد مطالبته للمصريين المقيمين في قطر بمحاصرة قناة “الجزيرة”، بزعم تطاول “ريان” على الأمهات المصريات!

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة لأحمد موسى:” هذا الكائن يكذب ويردح الان بالفاظ سوقية ، يا أبناء شعب مصر العظيم ، حافظوا على اولادكم من سماع ألفاظه السوقية #الخليج #مصر”.

هذا الكائن يكذب ويردح الان بالفاظ سوقية ، يا أبناء شعب مصر العظيم ، حافظوا على اولادكم من سماع ألفاظه السوقية #الخليج #مصر pic.twitter.com/1Q1F09eaqm — جمال ريان (@jamalrayyan) July 2, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مؤكدا بأن هجوم الإعلام المصري عليه جاء لتغطية أحكام الإعدام في حق 20 إخوانيا في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث كرداسة:” المواطن المصري ذكي جدا، يعلم جيدا ان مهاجمة الاعلام المصري جمال ريان ما هي الا للتغطية على ارتفاع أسعار البترول ٥٠٪ واحكام الإعدام في #مصر”.

المواطن المصري ذكي جدا، يعلم جيدا ان مهاجمة الاعلام المصري جمال ريان ما هي الا للتغطية على ارتفاع أسعار البترول ٥٠٪ واحكام الإعدام في #مصر pic.twitter.com/P2YRsMuLoS — جمال ريان (@jamalrayyan) July 2, 2017

كما استشهد “ريان” بإعادة تغريد مقطع فيديو قديم للإعلامي والشاعر المصري السابق فاروق شوشة، يكشف فيه كذب الإعلام المصري والتي قال فيها: ” فاروق شوشه هو من علمني الاعلام قبل٤٠ عاما رحمه الله وهو أفضل إعلامي مصري عرفته في حياتي هذه شهادته في الاعلام المصري قبل عامين من رحيله #مصر”.

فاروق شوشه هو من علمني الاعلام قبل٤٠ عاما رحمه الله وهو أفضل إعلامي مصري عرفته في حياتي هذه شهادته في الاعلام المصري قبل عامين من رحيله #مصر https://t.co/bpjJ2BEyFL — جمال ريان (@jamalrayyan) October 18, 2016

وكان أحمد موسى وفي تحريض مباشر ودون الاهتمام بمصلحة أكثر من 300 ألف مصري عامل، قد طالب المصريين المقيمين في قطر أن يحاصروا قناة “الجزيرة” القطرية، حتى تقدم اعتذارًا رسميًا عن تصريحات مزعومة للإعلامي الفلسطيني بالقناة، جمال ريان، بأنه تطاول على الأمهات المصريات.

وقال “موسى” خلال تقديمه حلقة الأحد، ببرنامجه “على مسؤوليتي”، المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “السلطات القطرية مش هتعمل حاجة، تروحوا كلكم عند القناة وخدوا حقكم، لو نزلتوا الشارع سقط النظام القطري”.

كما زعم “موسى” بأن الإعلامي، جمال ريان، هو ” أحد أذرع الإرهاب ويبث سمومه ضد مصر”، مشيرا إلى أنه “جاسوسًا على زملائه بقناة الجزيرة”، بحسب ادعاءاته.

يشار إلى أن هذا الهجوم جاء ردا على تحريف تغريدة للإعلامي جمال ريان تحدث فيها عن مأساة الأم المصرية وما تعانيه في ظل حكم الانقلاب.

وقال “ريان في تدوينته التي سبق وأن رصدتها “وطن”:“الام التركية ودعت جنودها الى بلاد تدافع عن قضايا الأمة وقضايا الحق والعدل في العالم لا تقارن بالام المصرية المكلومة من اجل حفنة رز #خليجية”.

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