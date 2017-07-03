قال وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر، الدكتور خالد بن محمد العطية، إن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها إذا لزم الأمر.

وأضاف العطية، في حوار مع شبكة “سكاي نيوز” البريطانية: “آمل ألا نصل إلى مرحلة التدخل العسكري، ولكن نحن دائماً على أهبة الاستعداد، نحن مستعدون للدفاع عن بلادنا”.

وحذر “العطية من أن “قطر، تاريخيا، أثبتت أنها ليست دولة من السهل أن تُبتلع”، مضيفًا أن المطالب التي فرضتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين “تعتبر تعدياً على سيادة البلاد”.

وأكد أن قطر تشعر بأنها “تلقت طعنة في الظهر من قبل الأشقاء”، وعما إذا كان يعتقد أن الدول المجاورة تسعى إلى تغيير النظام في قطر، أجاب: “هذا هو بالضبط ما حدث، وأنا لا أقول أشياء افتراضية”.

وقال “العطية إنه “في عام 1996 كانت هناك محاولة انقلابية عنيفة، وفي عام 2014 كانت هناك محاولة انقلاب ناعم. وفي عام 2017 هناك محاولة انقلاب ناعم”.

وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية يقول ان القطريين مستعدين للدفاع عن بلدهم وان التحالف الرباعي يسعى "لتغيير النظام" في #الدوحة pic.twitter.com/grvAAsOlXD — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) July 2, 2017

يشار إلى أنه قد أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الاستجابة لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، بتمديد المهلة الخاصة والمقدمة لقطر لمدة 48 ساعة.

وأصدرت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بياناً مشتركاً فيما يلي نصه: “استجابة لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بتمديد المدة الخاصة والمقدمة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة، منذ وقت انتهاء المهلة؛ وذلك بسبب تأكيد الحكومة القطرية لسموه، أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالب الموجهة لها اليوم الاثنين.. فإن الدول الأربع تعلن الموافقة على طلب سموه وسيتم إرسال رد الدول الأربع بعد دراسة رد الحكومة القطرية وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة”.

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