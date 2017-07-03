فيما يمكن اعتباره وضعا للنقاط على الحروف، ورسالة مباشرة لدول ، قال المتحدث باسم نعمان قورتولموش، إن القاعدة العسكرية في ليست مهمة لأمن فحسب بل لأمن برمتها، مؤكدا على استمرار الوجود العسكري في الدوحة.

 

وأضاف “قوتولموش” في مؤتمر صحفي عقده في مجلس الوزراء أعقب اجتماعًا لأعضاء الحكومة التركية في العاصمة ، أن الوجود العسكري التركي في قطر سيستمر، وبناء على ذلك فإنّ إقحام هذه المسألة بالأزمة السياسية بين قطر ودول عربية أخرى خطأ كبير، مؤكدا أنه في حال تفاقم فالفاتورة لن تقتصر على بلد واحد.

 

وقدمت الدول الأربعة، في 22 يونيو/حزيران الماضي، عبر ، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها انتهت منتصف ليل الأحد، ومن بين المطالب إغلاق في قطر.

 

وفجر اليوم الإثنين، أعلنت دول الحصار موافقتها على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة لقطر للرد على مطالبها 48 ساعة.

 

وقالت الدوحة إن المطالب تم تقديمها لتُرفض، مضيفة أنها مستعدة للتفاوض إذا توفرت الشروط المناسبة. واعتبرت مطالب الدول المقاطعة ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ.

 

 

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