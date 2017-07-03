فيما يمكن اعتباره وضعا للنقاط على الحروف، ورسالة مباشرة لدول حصار قطر، قال المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان قورتولموش، إن القاعدة العسكرية في قطر ليست مهمة لأمن الدوحة فحسب بل لأمن المنطقة برمتها، مؤكدا على استمرار الوجود العسكري في الدوحة.

وأضاف “قوتولموش” في مؤتمر صحفي عقده في مجلس الوزراء أعقب اجتماعًا لأعضاء الحكومة التركية في العاصمة أنقرة، أن الوجود العسكري التركي في قطر سيستمر، وبناء على ذلك فإنّ إقحام هذه المسألة بالأزمة السياسية بين قطر ودول عربية أخرى خطأ كبير، مؤكدا أنه في حال تفاقم الأزمة الخليجية فالفاتورة لن تقتصر على بلد واحد.

وقدمت الدول الأربعة، في 22 يونيو/حزيران الماضي، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها انتهت منتصف ليل الأحد، ومن بين المطالب إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر.

وفجر اليوم الإثنين، أعلنت دول الحصار موافقتها على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة لقطر للرد على مطالبها 48 ساعة.

وقالت الدوحة إن المطالب تم تقديمها لتُرفض، مضيفة أنها مستعدة للتفاوض إذا توفرت الشروط المناسبة. واعتبرت مطالب الدول المقاطعة ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ.

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