قال الرئيس الأمريكي إن مكالمته الهاتفية مع العاهل السعودي بن عبد العزيز أمس تضمنت الحديث عن السلام في الشرق الأوسط”، وأضاف أن “أموراً مثيرة تحصل”.

ووافقت الدول الأربع التي تتهم بدعم على مد المهلة الممنوحة للدوحة للرد على مطالبها حتى يوم الثلاثاء، في الوقت الذي أبدى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلقه للطرفين بشأن الخلاف.

 

وتقول قطر إن الاتهامات لا أساس لها، وأن المطالب، التي تشمل إغلاق قناة التلفزيونية وطرد القوات التركية المتمركزة في ، وُضعت لتُرفض.

 

وأثارت والبحرين ومصر والإمارات إمكانية فرض مزيد من العقوبات على قطر إذا لم تستجب للمطالب الـ13 التي قدمت لها عبر التي تتوسط لحل الخلاف.

Also published on Medium.