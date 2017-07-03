قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مكالمته الهاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمس تضمنت الحديث عن السلام في الشرق الأوسط”، وأضاف أن “أموراً مثيرة تحصل”.

Spoke yesterday with the King of Saudi Arabia about peace in the Middle-East. Interesting things are happening! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2017

ووافقت الدول الأربع التي تتهم قطر بدعم الإرهاب على مد المهلة الممنوحة للدوحة للرد على مطالبها حتى يوم الثلاثاء، في الوقت الذي أبدى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلقه للطرفين بشأن الخلاف.

وتقول قطر إن الاتهامات لا أساس لها، وأن المطالب، التي تشمل إغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية وطرد القوات التركية المتمركزة في الدوحة، وُضعت لتُرفض.

وأثارت السعودية والبحرين ومصر والإمارات إمكانية فرض مزيد من العقوبات على قطر إذا لم تستجب للمطالب الـ13 التي قدمت لها عبر الكويت التي تتوسط لحل الخلاف.

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