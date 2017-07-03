أعرب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش, عن أمله في أن يقبل الأمير تميم بن حمد بـ”مطالب ”, متمثلة بـ” والامارات والبحرين ومصر”, ويسلم مفاتيح .

 

وقال قرقاش في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل “تويتر”, معلقا على تمديد مهلة دول الحصار “48” ساعة بناءً على طلب أمير صباح الاحمد الصباح.. “مع إشراقة هذا الصباح أدعو أن التمديد الذي سعى إليه الأمير الجليل فرصة للمراجعة وحسن التدبير عند الشقيق، الحكمة مطلوبة والبديل عسير علينا جميعا “.

وانتهت مهلة 10 أيام التي حددتها دول الحصار الليلة الماضية في الوقت الذي أعلنت فيه رفضها للمطالب والشروط التي وضعتها دول الحصار وحددتها في “13” بند, مشيرة إلى استحالة تطبيق تلك البنود التي وصفتها بالتعجيزية.

Also published on Medium.