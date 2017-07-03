أعرب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش, عن أمله في أن يقبل الأمير تميم بن حمد بـ”مطالب دول الحصار”, متمثلة بـ”السعودية والامارات والبحرين ومصر”, ويسلم مفاتيح الدوحة.

وقال قرقاش في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل “تويتر”, معلقا على تمديد مهلة دول الحصار “48” ساعة بناءً على طلب أمير الكويت صباح الاحمد الصباح.. “مع إشراقة هذا الصباح أدعو أن التمديد الذي سعى إليه الأمير الجليل فرصة للمراجعة وحسن التدبير عند الشقيق، الحكمة مطلوبة والبديل عسير علينا جميعا “.

مع إشراقة هذا الصباح أدعو أن التمديد الذي سعى إليه الأمير الجليل فرصة للمراجعة وحسن التدبير عندالشقيق،الحكمة مطلوبة والبديل عسير علينا جميعا — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 3, 2017

وانتهت مهلة 10 أيام التي حددتها دول الحصار الليلة الماضية في الوقت الذي أعلنت فيه قطر رفضها للمطالب والشروط التي وضعتها دول الحصار وحددتها في “13” بند, مشيرة إلى استحالة تطبيق تلك البنود التي وصفتها بالتعجيزية.

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