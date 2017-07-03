كشف الأكاديمي العماني الدكتور حيدر اللواتي عن كذب نائب قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان عندما ادّعى أن قطر جزء لا يتجزّء من دولة الإمارات.

وكتب الدكتور اللواتي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّرة “تويتر” “شاهدوا اين وصل الترابط بين الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي،، هل هناك دولة تقبل على نفسها هذا الكلام؟ #قطر”.

وأضاف في تغريدة أخرى رصدتها “وطن” اسم قطر منذ القرن الثامن العشر الميلادي كان قطارا او Katara والخرائط القديمة تؤكد ذلك. ليس للجدال وانما للتوضيح فقط”.

اسم قطر منذ القرن الثامن العشر الميلادي كان قطارا او Katara والخرائط القديمة تؤكد ذلك. ليس للجدال وانما للتوضيح فقط 😊

. pic.twitter.com/79zxmDnN9o — د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) July 3, 2017

يذكر أن ناشطين كانوا قد ردّوا على “خلفان” بتذكيره بالجزر الثلاث (طنب الكبرى ,طنب الصغرى اللتان تتبعان إمارة رأس الخيمة، أبو موسى التي تتبع إمارة الشارقة) التي تحتلّها إيران منذ عشرات السنين، وطالبوه بتحريرها خاصة وأن التاريخ يثبت تبعيّتها للإمارات.

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