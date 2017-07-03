كشف الأكاديمي العماني الدكتور عن كذب نائب قائد شرطة الفريق عندما ادّعى أن جزء لا يتجزّء من دولة .

 

وكتب الدكتور اللواتي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّرة “” “شاهدوا اين وصل الترابط بين الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي،، هل هناك دولة تقبل على نفسها هذا الكلام؟ #قطر”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى رصدتها “وطن” اسم قطر منذ القرن الثامن العشر الميلادي كان قطارا او Katara والخرائط القديمة تؤكد ذلك. ليس للجدال وانما للتوضيح فقط”.

يذكر أن ناشطين كانوا قد ردّوا على “خلفان” بتذكيره بالجزر الثلاث (طنب الكبرى ,طنب الصغرى اللتان تتبعان إمارة رأس الخيمة، أبو موسى التي تتبع إمارة ) التي تحتلّها منذ عشرات السنين، وطالبوه بتحريرها خاصة وأن التاريخ يثبت تبعيّتها للإمارات.

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