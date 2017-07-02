كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن الهدية التي أرسلها الملياردير ورجل الأعمال السعودي “حسن جميل” إلى المغنية الشهيرة “ريهانا” والتي بسببها وقعت في حبّه.

وقالت الصحيفة إن الملياردير السعودي عبّر عن حبّه لـِ “ريهانا” من خلال ارساله لها هدية عبارة عن دب ضخم، إلا أن المدهش في الأمر إنه أهداها هذه الهدية من خلال نقل الدب بطائرة خاصة إلى منزلها في إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة أن إقدام حبيب ريهانا الجديد بهذه الخطوة المختلفة، جعلها تلتفت إليه وتبادله الحب، وهذا ما صرحت به لأصدقائها المقربين بأنها واقعة في حبه.

وقالت صحيفة “The Sun” أن ريهانا جمعتها قصة حب مع حسن جميل منذ حوالي ستة أشهر، وإنها سافرت إليه أكثر من مرة لتقابله في إنجلترا.

وبعد أن خرجت قصّة العلاقة الغرامية بين “ريهانا” و“حسن جميل”، إلى العلن خلال الأسبوع الماضي، ونُشِرَت صورهما بأوضاعٍ حميمة في إحدى الجزر الإسبانية، اعترض والد “ريهانا” على هذه العلاقة.

وبحسب موقع Hollywood Life الأميركي، فإنّ “رونالد فينتي”، والد “ريهانا”، ابدى اعتراضه على صديق ابنته الصغيرة الجديد، لأنه ليس أسمر بما يكفي ولكون طويل للغاية!.

وانزعج “رونالد“ أكثر بسبب الطريقة التي اكتشف بها أن ابنته تواعد “حسن”، فقال: “أرسل لي صديقٌ صوراً لهما يتبادلان القبلات في حمام السباحة على فيسبوك”، قبل أن يطلق تصريحه قائلاً: “كنت أبحث عن شخصٍ ما لونه داكن أكثر، ولكن هذا يجعلها سعيدةً. إنه طويلٌ للغاية”.

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