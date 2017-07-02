تفوّق الطفل الهندي “ارناف شارما” البالغ من العمر (11 عامًا) على العالمين “اينشتاين” و “ستيفن هاوكيينغ”؛ إذ تخطى معدل ذكائه معدلهما.

وحصل “ارانف” على معدل 162 وهي النسبة الأعلى التي بإمكان المرء تسجيلها.

وبذلك، يكون قد تخطى الطفل الهندي معدل العالم الفيزيائي الألماني أينشتاين بنقطتين.

وخضع “ارناف” للاختبار من دون التحضير له ولم يعلم من قبلها عن نوع الأسئلة التي سيتم طرحها.

ويقيم ارناف مع عائلته في بريطانيا وقالت والدته في مقابلة له إنه يمتلك مهارات عالية في الرياضيات منذ أن كان طفلاً.

Also published on Medium.