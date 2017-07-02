أكد السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة أن قطر اتخذت جميع إجراءاتها الوقائية ضد أي تصعيد من قبل دول الحصار، بما فيها البعد العسكري، مشيرا إلى احتمالية نشر قوات دولية لحفظ السلم بينها وبين جيرانها في حال تطورت الامور للأسوأ.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قطر عززت موقفها الدولي بحركة نشطة دبلوماسيا و عسكريا و اعلاميا في الوقت الذي عجزت الدول المقاطعه عن تحقيق انتصار معنوي حتى الآن فماذا سيحدث؟”.

قطر عززت موقفها الدولي بحركة نشطة دبلوماسيا و عسكريا و اعلاميا في الوقت الذي عجزت الدول المقاطعه عن تحقيق انتصار معنوي حتى الآن فماذا سيحدث؟ — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 2, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” رغم ان الازمة ظاهرها امني الا انني اعتقد ان او اجراءات التصعيد ستكون في الاموال القطرية و لا اعلم ان كانت الازمة ستتفجر في مكان آخر غزة مثلا”.

رغم ان الازمة ظاهرها امني الا انني اعتقد ان او اجراءات التصعيد ستكون في الاموال القطرية و لا اعلم ان كانت الازمة ستتفجر في مكان آخر غزة مثلا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 2, 2017

وأوضح أنه ” من المتوقع وصول دفعات جديدة من القوات التركيه الليله لقطر لتأمين الاجواء بعد ان تأمنت الحدود و العاصمه بالقوات العصملية و الاسطول ليس بعيد”.

من المتوقع وصول دفعات جديدة من القوات التركيه الليله لقطر لتأمين الاجواء بعد ان تأمنت الحدود و العاصمه بالقوات العصملية و الاسطول ليس بعيد — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 2, 2017

وأردف قائلا: ” قطر تحزمت بحزام اسد و اخذت الحذر مرات كما يقول خلف رحمه الله وهي اليوم مستعدة لكل الاحتمالات و مع ذلك تلتزم بالخطاب الاعلامي الراقي والمتزن”.

قطر تحزمت بحزام اسد و اخذت الحذر مرات كما يقول خلف رحمه الله وهي اليوم مستعدة لكل الاحتمالات و مع ذلك تلتزم بالخطاب الاعلامي الراقي والمتزن — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 2, 2017

وفي إشارة لتصاعد الأزمة، قال “الدويلة”:” اذا تطورت الامور للاسوأ عبر حشد اي مستوى من الجيوش على حدود قطر فيكون السلم والامن الدوليين قد تهددت و يجوز انعقاد مجلس الامن ليصدر قرار”.

اذا تطورت الامور للاسوأ عبر حشد اي مستوى من الجيوش على حدود قطر فيكون السلم والامن الدوليين قد تهددت و يجوز انعقاد مجلس الامن ليصدر قرار — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 2, 2017

واوضح أنه ” قد تعتبر قطر نزول قوات مصريه في البحرين او في ابوظبي سبب موجب لانعقاد مجلس الامن في هذه الظروف و قد يقرر مجلس الامن فرض قوات حفظ سلام”.

قد تعتبر قطر نزول قوات مصريه في البحرين او في ابوظبي سبب موجب لانعقاد مجلس الامن في هذه الظروف و قد يقرر مجلس الامن فرض قوات حفظ سلام — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 2, 2017

واختتم “الدويلة” تدويناته قائلا: ” اذا فرض مجلس الامن قوات حفظ سلام بين قطر و جيرانهم فمن المتوقع ان تكون عربيه من الكويت و عمان و السودان و الجزائر او المغرب”.

اذا فرض مجلس الامن قوات حفظ سلام بين قطر و جيرانهم فمن المتوقع ان تكون عربيه من الكويت و عمان و السودان و الجزائر او المغرب — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 2, 2017

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