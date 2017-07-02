وطن (خاص) – قالت الأكاديمية والمعارضة الإماراتية، د.، إنّ  أطلقت لجانها الالكترونية لتشويه صورة ومواقفها.

 

وأوضحت “الحمادي” في تغريدةٍ لها على “”: “#دول_الحصار أطلقت لجانها الالكترونية لتشويه صورة #قطر ومواقفها .. لم يتعبوا ولن يتعبوا فهؤلاء مرتزقة يتم تشغيلهم بالمال !”.

وذكرت المُعارِضة الإماراتيّة أنّ “#عيال_زايد ولجانهم باتوا يستخدمون معرفات تويتر كويتية لبث الإشاعات ضد #قطر العلاقة بين الشعبين أكبر منكم يا عيال”.

ووجهت “الحمادي” رسالة دعم وتأييد لأمير قطر قائلةً: “#رساله_لتميم_المجد #أحرار_العرب معك …. أما فجارهم فسيكفيكهم ”.

 

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