وطن (خاص) – قالت الأكاديمية والمعارضة الإماراتية، د.سارة الحمادي، إنّ دول الحصار أطلقت لجانها الالكترونية لتشويه صورة قطر ومواقفها.

وأوضحت “الحمادي” في تغريدةٍ لها على “تويتر”: “#دول_الحصار أطلقت لجانها الالكترونية لتشويه صورة #قطر ومواقفها .. لم يتعبوا ولن يتعبوا فهؤلاء مرتزقة يتم تشغيلهم بالمال !”.

#دول_الحصار أطلقت لجانها الالكترونية لتشويه صورة #قطر ومواقفها .. لم يتعبوا ولن يتعبوا فهؤلاء مرتزقة يتم تشغيلهم بالمال !#معلاية_ضاحي_خلفان — د. سارة الحمادي (@hmadi_sara) ٢ يوليو، ٢٠١٧

وذكرت المُعارِضة الإماراتيّة أنّ “#عيال_زايد ولجانهم باتوا يستخدمون معرفات تويتر كويتية لبث الإشاعات ضد #قطر العلاقة بين الشعبين أكبر منكم يا عيال”.

#عيال_زايد ولجانهم باتوا يستخدمون معرفات تويتر كويتية لبث الإشاعات ضد #قطر

العلاقة بين الشعبين أكبر منكم يا عيال#معلاية_ضاحي_خلفان — د. سارة الحمادي (@hmadi_sara) ١ يوليو، ٢٠١٧

ووجهت “الحمادي” رسالة دعم وتأييد لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قائلةً: “#رساله_لتميم_المجد #أحرار_العرب معك …. أما فجارهم فسيكفيكهم الله”.

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